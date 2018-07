Mourinho: "En este momento no tengo equipo"

José Mourinho habló en rueda de prensa tras el partido de su equipo frente al Sevilla y fue bastante rotundo. " El equipo sigue sin la actitud que quiero" y fue claro al decir que no le gustaba como jugó su equipo al descanso, "si hubiera podido, hubiera cambiado a siete jugadores y no a tres". Del partido el analisis fue claro "primer tiempo, mal, segundo tiempo, mal. Poco que decir. Enhorabuena al Sevilla. Nosotros hemos tenido el premio a nuestro pésimo partido."

El Barcelona se aleja del Madrid y se pone a ocho puntos y Mourinho respecto a eso también fue claro, el entrenador madridista dijo que no le importa la distancia del Real Madrid respecto al Barça, lo que le preocupa es su equipo porque "en este momento no tengo equipo". Respecto a si el partido se vio influenciado por el estado anímico de Cristiano Ronaldo, también señaló que no piensa que haya influido lo que ha sucedido con Ronaldo. "No ha sido un partido diferente al de Getafe, que perdimos, o al de Granada, que ganamos. No tiene relación con el rumor de las dos últimas semanas. Son pocas cabezas las cabezas comprometidas, concentradas, que el fútbol sea prioritario en sus vidas. Pero el entrenador soy yo y es mi culpa".

Analizó los partidos que ha jugado el Madrid y también fue rotundo al afirmar que el Madrid no juega como el año pasado y sigue sin encontrar su fútbol. El Madrid jugó a medio gas contra el Granada y apenas jugó contra el Valencia y el Getafe. "Con los únicos que hemos jugado algo de fútbol y a nuestro nivel, ha sido en la Supercopa contra el Barcelona". Dando vueltas al tema de la actitud y las jugadas a balón parado, que es como vino el gol, "no podemos trabajar mejor los balones parados. Cada uno sabe sus responsabilidades. Primer minuto, córner y gol. Es un equipo sin concentración, sin disponibilidad mental. Los jugadores del Sevilla, cada balón van con todo, agresividad perfecta. Solo lo hemos hecho contra el Barcelona. Mi equipo no está. El entrenador soy yo y la responsabilidad es mía".