Xavi Vierge, piloto de Honda HRC en Superbike: "Empezamos a ver la luz al final del túnel"

Después de tres años muy complicados, el piloto español Xavi Vierge se muestra confiado en las mejoras de Honda y aunque nota que todavía falta un paso para luchar por los puestos del podio, las sensaciones son mucho mejores y aspira a lograr un buen resultado en las dos carreras del domingo.

- ¿Qué se siente al conseguir el quinto puesto?

Ha sido un sábado muy positivo ya empezando por la FP3. Con el neumático blando teníamos muchos problemas ya que no éramos capaces de hacerlo trabajar y al final hemos planteado con otro neumático y ha sido un acierto. Al salir desde la segunda fila te abre oportunidades para hacer una buena carrera y así ha sido. Sabíamos que tenía un buen ritmo y he intentado irme con el grupo delantero. He llegado a soñar por estar con Locatelli y Petrucci, pero a falta ocho vueltas mi neumático delantero ha dicho basta y se han acabado las opciones de estar más arriba. De todas formas, pensando de dónde veníamos en los años anteriores, estamos muy satisfechos.

- ¿Se puede decir que empieza a ver la luz después de tanta oscuridad?

Estamos viendo la luz a final del túnel. Es cierto que durante la segunda parte de la temporada pasada dimos un gran paso adelante, estando mucho más sólidos y luchando por ser los primeros del segundo grupo. La pretemporada había ido bastante bien, pero en Australia, especialmente cuando subió la temperatura tuvimos muchos problemas y nos preocupamos un todo. Afortunadamente, aquí en Portugal las cosas han ido mucho mejor y el recuperar las buenas sensaciones ha sido muy positivo.

- ¿Esto le genera dudas?

Debemos tener los pies en el suelo y seguir trabajando muy duro. Espero que las buenas sensaciones aquí en Portimao se mantenga en las siguientes carreras y nos sirva de base para dar un paso más que nos permita definitivamente no sólo aspirar a estar entre los cinco mejores ya que aspiramos a luchar por los puestos del podio en alguna carrera.

- ¿Nota que esta moto es mejor que la de la temporada pasada?

Estamos muy centrados en la electrónica. Al final la moto va bien y cuando pilotamos detrás de otros pilotos vemos que podemos frenar tarde y girar mejor que muchos pilotos, pero el problema está cuando salimos de las curvas ya que perdemos mucho tiempo con respecto a otras motos que aceleran mejor. En velocidad punta no estamos mal, pero si no aceleramos bien, perdemos mucho tiempo y sin duda es nuestro principal defecto. Tenemos la potencia, pero no la podemos aprovechar como toca.

- La vuelta de su compañero de equipo después de la lesión ayudará a seguir mejorando.

Iker Lecuona tiene un estilo diferente al mío, pero no cabe duda de que trabajando ambos y aportando ideas sobre cómo mejorar ayuda a que Honda tenga más datos y pueda seguir mejorando.

- ¿Está mejor mentalmente después de tres años tan complicados?

Estoy contento sin duda de estar luchando por estar entre los cinco primeros, pero sabemos que tenemos novel para estar todavía más arriba y hay que reconocer que después de tres años muy complicados, todavía nos falta un paso más para estar luchando por los puestos del podio. Y no cabe duda de que, hasta la fecha, es muy difícil mentalmente asimilar que algunos fines de semana somos competitivos y otros tenemos muchos problemas y parece que no hemos mejorado nada. Vamos a ver si esta temporada logramos ser más constantes y si estamos en la dirección correcta.

- Aquí por ejemplo en Portimao han logrado una buena base

La verdad es que después de correr aquí con condiciones muy diferentes, después de competir el año pasado en verano con un calor intenso, hacer los test este año con la pista bastante fría, esta vez hemos logrado una buena puesta a punto. Esperemos en las dos carreras del domingo logremos estar arriba y mejorar todavía más lo del sábado. Para ello será importante que los neumáticos no se vengan abajo en la segunda parte de la carrera.