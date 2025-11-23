Vuelco al Mundial de F1: Norris y Piastri (McLaren), descalificados por infringir el reglamento técnico

Lando Norris y Óscar Piastri, ambos compañeros en McLaren, han sido descalificados del Gran Premio de Las Vegas por incumplir el artículo 3.5.9 del reglamento técnico de la FIA, que estipula que la plancha de madera de la parte inferior del monoplaza debe tener un grosor superior a nueve milímetros.

Tras concluir la carrera, la FIA entró al garaje de McLaren para investigar ambos monoplazas, una revisión tras la que el delegado técnico de la FIA Jo Bauer, emitió un documento oficial que informó que ambos patines inferiores medían menos de nueve milímetros, por lo que trasladó la información a los comisarios para que tomasen una decisión.

Los comisarios han decidido descalificar a los dos McLaren tras haber escuchado las explicaciones de la escudería papaya, que argumentó que "existían circunstancias atenuantes, ya que hubo un cabeceo (porpoising) adicional e inesperado en este evento y una oportunidad limitada para realizar pruebas debido al clima y sesiones de práctica acortadas".

Por su parte, la FIA respondió que "no había ninguna disposición en las regulaciones ni en precedentes para aplicar una penalización distinta de la penalización habitual", es decir, la descalificación.

Desde el organismo entendieron que la infracción "fue involuntaria y que no hubo un intento deliberado de eludir las regulaciones".

La descalificación de Norris y Piastri deja al rojo vivo la lucha por el Mundial, en la que Max Verstappen supera a Piastri y queda a tan solo 24 puntos del británico con 58 por disputarse en las carreras de Catar, con su sprint incluida, y Abu Dabi.