Verstappen repite victoria y Sainz devuelve a Williams al podio

El Gran Premio de Baku dejó una de las carreras más completas del año: una victoria solvente de Max Verstappen, el regreso de George Russell al podio y, sobre todo, la gesta de Carlos Sainz con Williams, que volvió a subir al cajón tras años de travesía en el desierto. Una cita intensa, marcada por la gestión de neumáticos, los cambios estratégicos y la tensión propia de las calles de Bakú.

La carrera no decepcionó: Max Verstappen logró la victoria con autoridad, George Russell le acompañó en el podio en segundo lugar, y Carlos Sainz Jr. sacó todo el coraje para conseguir el tercer escalón. La gestión de gomas, las banderas rojas y los ajustes de estrategia se convirtieron en piezas clave de un domingo de máxima tensión.

Por detrás del podio, el ritmo fue intenso: luchas cerradas, cambios de neumáticos estratégicos y pilotos exprimiendo cada curva en busca de décimas vitales. Mercedes mostró buenas maneras con Russell, aunque Lewis Hamilton no logró brillar tanto y terminó más rezagado de lo esperado.

Fernando Alonso, sin embargo, tuvo un fin de semana complicado. El Aston Martin no se adaptó bien a Bakú y la clasificación dejó poco margen. En carrera, el asturiano peleó con lo que tuvo, intentando aprovechar errores ajenos para rascar puntos, aunque sin opciones reales de acercarse a la zona noble.

Ferrari volvió a marcharse de vacío en términos de protagonismo: errores estratégicos y un coche falto de consistencia apartó a la escudería italiana de la lucha por posiciones destacadas, mientras McLaren, con Lando Norris y Oscar Piastri, mantuvo su solidez sumando puntos importantes.

El podio de Sainz y el renacer de Williams, lo más destacado para los españoles

La tercera plaza de Carlos Sainz fue mucho más que un podio. Con su nuevo equipo Williams, logró algo que hacía tiempo parecía imposible: colocar de nuevo a la histórica escudería británica entre los tres mejores en una carrera completa. Lo consiguió con una actuación de manual: partió segundo, controló las fases clave de la prueba y gestionó las gomas con paciencia y templanza.

Este podio supone el primero de Williams desde 2017, y llegó sin depender de accidentes ajenos ni circunstancias excepcionales. Fue mérito propio: un coche competitivo, un piloto inspirado y un equipo afinado en las paradas. Sainz lo definió después como 'el mejor podio de su carrera', precisamente por ese valor añadido de esfuerzo y mérito colectivo.

El resultado puede marcar un punto de inflexión para Williams. Tras una racha de resultados discretos, este éxito devuelve confianza, anima a la fábrica de Grove y manda un mensaje claro al paddock: no se puede descartar al equipo que un día fue referencia. Para Sainz, es redención pura: tras meses de altibajos, demostró que todavía puede ser decisivo en la zona noble de la parrilla.

Verstappen, con su segundo triunfo consecutivo, afianza su candidatura en el Mundial. Russell confirma que Mercedes aún puede encontrar chispazos de competitividad, y Alonso resiste pese a la falta de herramientas. Pero la imagen más poderosa del domingo fue la de Carlos Sainz celebrando en el podio con Williams. Una postal que no sólo rescata el orgullo de un equipo histórico, sino que recuerda a todos que en Fórmula 1 las resurrecciones también son posibles.