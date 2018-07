Verstappen culpa a Vettel del accidente en Marina Bay: "No es muy inteligente"

El accidente entre los Ferrari y Verstappen en la salida del GP de Singapur marcó toda la carrera, si bien al final dirección de carrera no penalizó a nadie.

Sin embargo, Verstappen tiene otra versión: "He salido bien, pero creo que Seb nos cerró, Kimi estaba en el exterior, había hecho una buena salida, pero me han puesto en un sándwich entre los dos, el coche estaba dañado. Me está pasando muchas veces esto. Vettel empezó a cerrarme, quizás no vio a Raikkonen por la izquierda. No es excusa. Si luchas por el título, no deberías arriesgarte a cerrar a alguien tanto. ¿Qué espera? Cuando peleas por el Mundial, no deberías hacer eso. No es muy inteligente. No creo que fuera un incidente de carrera".

El holandés tiene claro que no fue su culpa: "Al final, tres coches quedaron fuera en total. Tengo claro que no creo que pudiera haber hecho nada para cambiar ese resultado que no fuera hacer una mala salida y no estar ahí. Realmente no fue mi culpa".

"No sé qué ha pasado"

Vettel, por su parte, 'no sabe' qué pasó exactamente: "Hemos tenido que parar después de la curva 3, el coche estaba demasiado dañado, ya daba igual. No sé qué ha pasado. Estaba roto y totalmente doblado. Es una carrera muy larga, pero ahora mismo estamos en el lado malo de la pista, así que eso no va a ayudar, ya no importa. No hay mucho que podamos hacer, es muy amargo, pero ya está hecho".

Sebastian, eso sí, reconocía haber cerrado la trazada: "Creo que he tenido una salida normal, Raikkonen salió un poco mejor, luego estábamos igualados, he intentado cerrar un poco en la trazada, vi a Verstappen en el espejo y lo siguiente que he visto ha sido el contacto con el coche de Raikkonen, así que no he visto mucho más".

Raikkonen no quiso entrar en polémicas: "Yo iba recto, no se lo que pasó a la derecha, perdí el coche, tenía las dos ruedas por delante cuando sentí el toque atrás. Sea lo que sea ha pasado lo que nunca queremos que pase".