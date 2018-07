¡Se veía venir!

El motociclismo es un deporte de riesgo, de eso creo que no hay ninguna duda. A lo largo de la historia hemos visto duelos increíbles entre varios pilotos, como los de Waine Rainey, Kevin Schantz, Wayne Gardner y Eddie Lawson, o los vividos entre Michael Doohan y Alex Crivillé por ejemplo. Es muy difícil que a lo largo de la vida profesional entre pilotos que están siempre luchando por ganar no haya alguna carrera en la tengan algún incidente entre ellos.Lo que sí es evitable son los conflictos posteriores y creo que es ahí donde los directores de los equipos deben demostrar que están para situaciones como esta. No me parece bien que Emilio Alzamora dijera a la prensa que Sito Pons había hecho una reclamación y posteriormente reconocer que no tenía confirmación oficial. Y no me parece bien que personas muy cercanas a Pol Espargaró recriminaran a familiares de Marc Márquez lo sucedido o que el equipo se plantee recurrir la decisión de mantener el tercer puesto a Marc Márquez.

En mi criterio creo que dirección de carrera no acertó en la decisión de sancionar a un piloto que no pudo ver la situación exacta de Pol Espargaró y creo que el pupilo de Sito Pons intentó pasar a Marc aprovechando que Marc casi se fue al suelo, pero dudo que viera también la posición exacta de Marc. Nosotros en la tele lo podemos ver mucho más claro pero hay que ponerse en el lugar de ellos y creo que no es tan fácil como nos pueda parecer. En definitiva, esperemos que estoy no sea la repetición de lo sucedido entre Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa y se quede en un simple incidente.

Lo mejor del fin de semana son las victorias de Maverick Viñales y Jorge Lorenzo, dejando bien claro que están un paso por delante del resto de pilotos en sus respectivas categorías.

En MotoGP Dani Pedrosa tenía muchas esperanzas de ganar en su casa, pero se vio superado por el piloto mallorquín y eso alimenta más las opciones de cara a la temporada 2013, sobre quién será el piloto que se montará en la Honda de Stoner. Repsol y Honda saben que el piloto de referencia en estos momentos es el mallorquín y aunque él se encuentra muy bien en Yamaha, la llamada de una marca como Honda y Repsol siempre es muy tentadora.

Y Jorge sabe que podría pasar a la historia como el piloto que fue capaz de superar a Valentino Rossi en Yamaha y que si logra ir a Honda, dudo que Dani Pedrosa continuara en esa estructura ¿Os imaginais lo que supondría para Jorge ser el piloto capaz de echar a Valentino de Yamaha y Dani de Honda HRC? Os lo dejo a vuestro criterio.

De todas formas, sigo pensando que si Jorge se queda en Yamaha, la única opción de Honda de intentar ganar el mundial se llama Valentino Rossi.

A pesar de que en mi criterio está en la parte final de su carrera deportiva y que no lo tendría nada fácil, Dorna desea tenerlo delante ya que eso supondría más personas en las gradas de los circuitos, más audiencia en los Grandes Premios y eso es muy importante para todos. Veremos a ver lo que pasa, pero creo que no tardaremos mucho en saber la parrilla del año que viene. Amigos, el mundial está muy interesante y el mercado está candente, por lo que os aconsejo que nos perdamos las siguientes citas y la mejor manera de enterarnos de todo lo que ocurre es escuchando Radioestadio del Motor los domingos. Os esperamos.