Valentino Rossi y Marc Márquez firman la paz en Montmeló

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) ha señalado este domingo que su relación con Marc Márquez "sí" ha mejorado respecto a lo sucedido el año pasado en Malasia, cuando se tensó e incluso rompió lo que parecía ser una amistad, mientras que ha contrastado que con su compañero Jorge Lorenzo la relación es "diferente".

Preguntado en rueda de prensa por si la relación con Marc Márquez ha mejorado respecto al incidente del año pasado en Malasia, pues desde entonces la relación era nula entre ambos, sin hablarse siquiera, respondió: "Eh, sí". A lo que Márquez dijo: "OK", acompañándolo con una palmada en el hombro.

En este sentido, reconoció que emprender una relación cordial es mejor para todos, también para él y su lucha por el Mundial. "Esta noche pensé que necesitamos estar callados y relax. Es un gran deporte, nuestra pasión, pero también es peligroso. Un comportamiento normal y un buen 'feeling' con todos los pilotos es mejor para estar más cómodo y concentrado", manifestó.

"La situación con Lorenzo es algo diferente. Al inicio del Mundial no pensaba en tener mucha más relación con él, no hablar con él, no decir 'ciao'. Desde que volví a Yamaha, siempre he sido yo quien iba a hablar con Lorenzo, a decirle hola, este año decidí esperar a que fuera él quien viniera a mí", comentó el italiano de su relación con su compañero Jorge Lorenzo.

Por otro lado, en relación al impacto de Iannone a Lorenzo que acabó con ambos en el suelo y retirados, reconoció que fue culpa de su compatriota. "Vi el choque, Iannone cometió un error en la frenada. Puedes cometer un error, pero en ese momento Iannone podría haber ido por el exterior y no en el interior, pero es muy difícil decir desde aquí sentado, desde la moto es más difícil", matizó.