Toprak Razgatlioglu, Campeón del Mundo de Superbike: "Hemos dado un paso adelante con la primera victoria"

Después de un fin de semana complicado en la primera cita de la temporada, el actual Campeón del Mundo Toprak Razgatlioglu ha logrado ganar en la carrera del sábado en Portimao, en una intensa lucha con el italiano Nicolo Bulega. El piloto turco se muestra muy satisfecho, aunque sigue insistiendo en que su moto necesita mejoras para no arriesgar más de la cuenta.

- Primera carrera espectacular en una dura lucha con Bulega

Ha sido una bonita lucha, aunque tenía serios problemas al salir de la última curva y eso hacía que Nicolo en muchas ocasiones lograba adelantarme en la recta y pasarme en la primera curva. Además, no he llegado a ser muy rápido en la última vuelta y estaba pensando todo el rato en las dos últimas curvas ya que ahí mi rival era más rápido que yo y no tenía claro si lograría terminar primero, pero finalmente he podido ganar y estoy muy feliz por ello. Ha sido una carrera muy dura ya que en más de una ocasión he estado a punto de perder la rueda delantera.

- ¿Estaba contento con el ritmo que tenía en carrera?

Es cierto que tenía buen ritmo, pero notaba que la Ducati era mejor que nosotros saliendo de las curvas. Tienen una aceleración increíble y eso hacía que al final de recta me adelantara, por lo que tenía que arriesgar más en otros puntos. Tenemos que seguir trabajando en la búsqueda de mejores sensaciones con la moto. De momento, Ducati trabaja mejor que nosotros con altas temperaturas y hoy se ha visto que con la pista llegando a 47 grados, han ido mucho mejor que en los test de pretemporada en la que la pista estaba mucho más fría.

- Ha ido detrás de Bulega durante varias vueltas y eso le habrá hecho ver los puntos en los que son más fuertes

He aprendido mucho en la primera carrera, sobre cómo trazar mejor la última vuelta y espero mejorar algunas cosas ya que he visto como en algunos puntos la Ducati es muy fuerte y además Nicolo ha hecho un gran trabajo y es un piloto que lucha hasta el final. Tenemos que seguir luchando.

- ¿Las sensaciones con la moto son mejores que en Australia?

En algunas curvas sigo sintiendo los mismos problemas ya que no logro girar bien con ella. Pierdo en algunos puntos demasiado entrando en las curvas también y luego en aceleración en otros puntos pierdo mucho con la Ducati. De todas formas hoy hemos estado en la lucha y como he dicho antes, tenemos que seguir trabajando.

- ¿Ha intentado irse a lo largo de la carrera?

Lo he intentado cuando he llegado a Bulega, pero no ha sido posible por todos los problemas que he dicho. Notaba como en la curva uno, en la cuatro y cinco y sobre todo en la última curva no podía acelerar bien y podía seguirme con relativa facilidad. De todas formas, vamos a ver si seguimos mejorando y podemos marcar mejor ritmo.

- La salida también no ha sido buena y ha perdido varias posiciones

Ha sido muy extraño y no he llegado a entender lo que ha pasado. La moto ha saltado mucho en la salida y se ha quedado algo parada después. De todas formas, ha servido para que la audiencia viera una bonita remontada y luego una gran lucha con Nicolo.

- ¿Le ha lastrado mucho los primeros entrenamientos libres?

Sin duda lo hemos notado ya que si hubiera podido rodar en la FP1 sin duda habríamos mejorado cosas para la carrera de hoy. Está claro que cuantas más vueltas das en la pista mejor entiendes los problemas y las posibles mejoras y da tiempo a hacer algunos cambios en búsqueda de mejores sensaciones. Esperemos mañana hacerlo mejor con lo aprendido en la primera carrera.

- El sábado ha sido un gran día para los pilotos tucos

La verdad es que estoy muy contento por la carrera que ha hecho Oncu. Ha hecho la pole y ha ganado la carrera. Ha sido relativamente fácil hoy, aunque el nivel es muy alto y estoy seguro de que veremos una gran lucha en muchas carreras. Espero pueda ser un aspirante al título de Supersport 600.

- ¿Qué espera para las carreras del domingo?

Esperemos conseguir esas pequeñas mejoras y habrá que ir carrera a carrera ya que no es lo mismo la carrera al sprint que la carrera larga del domingo. Lo que estoy seguro es que se verá una bonita batalla.