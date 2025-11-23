Terremoto en Las Vegas: descalificación de los McLaren y Verstappen resucita la lucha por el título

Lo que parecía un domingo de control para McLaren acabó convertido en pesadilla reglamentaria. La FIA encontró un desgaste superior al permitido en las planchas inferiores de los coches de Norris y Piastri tras las verificaciones técnicas post-carrera, lo que se saldó con la descalificación inmediata de ambos.

Descalificación fulminante de Norris y Piastri:

El equipo de Woking intentó defenderse alegando “circunstancias excepcionales”: entrenamientos libres recortados, más porpoising del esperado y un fin de semana atípico en Las Vegas. Pero los comisarios fueron tajantes: el reglamento es el mismo para todos y el resto de equipos cumplió los límites de desgaste. La sanción dejó a los dos McLaren con cero puntos en una carrera que, sobre el asfalto, había reforzado sus opciones de campeonato.

No es un caso aislado: esta misma temporada ya se había visto una descalificación similar por el mismo motivo con Lewis Hamilton, ejemplo que la FIA recuerda como aviso de que no hay margen para interpretaciones creativas con la altura de los monoplazas.

Verstappen, de victoria trabajada a salvavidas mundialista

En lo puramente deportivo, con la frialdad de quien ha vivido muchas noches grandes en la Fórmula 1. Controló a Norris en la salida —aprovechando un error de frenada del británico en la primera curva— y gestionó mejor el ritmo y los neumáticos en un trazado de baja carga y largas rectas, donde el RB21 volvió a mostrarse especialmente fuerte.

Antes de la descalificación de los McLaren, el neerlandés ya había recortado puntos valiosos. Después del fallo técnico de sus rivales, el Mundial se ha encendido: Verstappen se queda empatado a 366 puntos con Piastri y a solo 24 de Norris, todavía líder, con 58 puntos Max Verstappen dominó la carrera aún en juego en Qatar, la sprint y Abu Dabi. Lo que parecía un campeonato encarrilado vuelve a tener suspense de última jornada liguera.

Sainz y Alonso: domingo gris, pero con premio

La otra cara del lío técnico de McLaren la ponen los españoles. Carlos Sainz, que había terminado séptimo en pista tras una carrera de menos a más, asciende hasta el quinto puesto final, uno de sus mejores resultados del año, reforzando su posición en el campeonato y aprovechando cada error ajeno como buen piloto de equipo grande.

Fernando Alonso, por su parte, vivió una carrera “larga, solitaria y bastante aburrida”, según reconoció después. Con un Aston Martin claramente fuera de zona de confort en Las Vegas, apenas pudo defenderse en el pelotón medio. Terminó inicialmente 13º, pero la doble descalificación de McLaren lo dejó undécimo, a un paso de los puntos, un resultado modesto que, sin embargo, subraya todavía más el mérito de la séptima posición que había logrado en clasificación en uno de los que, admite, era uno de los peores fines de semana previstos para el coche verde.

El propio Alonso insistió en que las simulaciones situaban a Aston Martin como noveno o décimo equipo del fin de semana, por lo que colarse en Q3 y salir séptimo fue “una de esas cosas que pasan una vez cada mucho tiempo”, un destello aislado en un conjunto que lleva varias carreras sufriendo para puntuar.

Un Mundial que pasa del trámite al thriller

Las Vegas tenía pinta de ser una parada de control en el camino de McLaren hacia el título, pero ha terminado siendo un volantazo de campeonato. Norris se va sin puntos y sin voz en la sala de prensa, Piastri pierde un cuarto puesto trabajado, Verstappen se reactiva y los españoles rascan posiciones en silencio.

Con Qatar y Abu Dabi en el horizonte, la Fórmula 1 se queda con un triple duelo al rojo vivo. Norris, líder pero tocado moralmente tras la descalificación, Piastri, empatado con Verstappen y castigado por un detalle técnico, Verstappen, campeón veterano que huele sangre y que ha demostrado que, si le dejas una rendija, te mete el coche… y el Mundial entero.

Las Vegas, al final, ha sido menos parque temático y más recordatorio de que en la F1 moderna no solo hay que ir rápido: hay que ir rápido dentro del reglamento. Y ahí, un par de milímetros de madera pueden separar la gloria del desastre.