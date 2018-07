Rossi tendrán en Sepang su primera oportunidad matemática de ser campeón

Quince puntos son suficientes para que el domingo Valentino Rossi se convierta matemáticamente en campeón del mundo de Moto GP. Rossi no ha conseguido nunca esta diferencia de puntos estando con su rival en pista. San Marino es el único precedente cuando Jorge Lorenzo se fue al suelo. La previsión de lluvia puede propiciar una carrera favorable al nueve veces campeón del mundo.

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) se va a encontrar este fin de semana, con ocasión del Gran Premio de Malasia de MotoGP en el circuito de Sepang, con su primera oportunidad de conseguir matemáticamente el título mundial por décima vez en su carrera deportiva.

Aunque las cábalas no se ajustan a lo sucedido a lo largo de toda la temporada, a Sepang llega Rossi con una ventaja de once puntos sobre el español Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), por lo que el italiano necesita sumar quince puntos más que el español para conseguir el título mundial, aunque esa diferencia, estando los dos en pista, no la ha conseguido nunca este año, salvo en San Marino, cuando su compañero de equipo se fue por los suelos.

En Argentina se quedó cerca, catorce puntos, al conseguir él una victoria en dura lucha con el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) hasta la última vuelta, en la que el español se cayó al contactar la rueda delantera de su moto con la trasera del italiano.

La regularidad de Valentino Rossi a lo largo de la presente temporada ha sido su mejor arma, puesto que ha conseguido puntuar en todos los grandes premios y sólo en los de San Marino y Australia lo ha hecho fuera de podio y, además, ahora llega un trazado, el malayo de Sepang, en el que el italiano se siente muy a gusto y ha logrado no pocas victorias.

Mientras, Lorenzo no ha conseguido nunca la victoria en Sepang. Sólo lo hizo en los 250 c.c. en el año 2006, primera temporada en la que se proclamó campeón del mundo de la cilindrada. Rossi suma cinco triunfos en el trazado malayo, si bien es cierto que el último de ellos lo logró en 2010 y antes lo fueron en 2008, 2006, 2004 y 2003.

Desde que llegase al campeonato del mundo de MotoGP, Jorge Lorenzo ha estado siempre en el podio, salvo en su primera temporada, en la que no acabó la carrera y en 2011, que no se disputó la misma al cancelarse la carrera tras el accidente que costó la vida al italiano Marco Simoncelli.

Las estadísticas, desde luego, en lo que a victorias se refiere, están a favor del italiano, aunque bien es cierto que en lo que va de temporada y salvo los citados errores, ninguno de los dos ha sido capaz de sacar al otro tal cantidad de puntos (quince) en una carrera, si bien la opción matemática existe.

Lo cierto es que en buena lógica los aspirantes más claros a la victoria en Malasia vuelven a ser los pilotos de Repsol Honda, que son los que han vencido en las últimas citas en Sepang, puesto que Marc Márquez lo hizo en el 2014 y Dani Pedrosa de manera consecutiva tanto en 2013 como en 2012.

Una vez más la lucha estará centrada en los dos pilotos de Yamaha y los dos representantes de Repsol Honda, que son los que verdaderamente se pueden inmiscuir en la lucha por el título que enfrenta a Rossi y Lorenzo, aunque como ya se vio en Australia la Ducati Desmosedici del italiano Andrea Iannone parece estar en condiciones de "restar" puntos a cualquiera de los dos.

Como ha sucedido durante toda la temporada, por detrás de ellos debieran estar las Yamaha del equipo Tech 3, con el británico Bradley Smith, sexto del campeonato, y el español Pol Espargaró, además de la Honda RC 213 V del también británico Cal Cruthclow.

Las Suzuki de los españoles Maverick Viñales y Aleix Espargaró, aunque no dispondrán ya de nuevo material en lo que queda de temporada, podrían estar en esa pelea, como ya demostró "Mack" con su sexta posición en Phillip Island.

En tanto, Héctor Barberá (Ducati Desmosedici GP14) continuará con su pelea por ser el mejor de la categoría "Open" y Álvaro Bautista llega con la Aprilia RS-GP a un circuito del que ya cuenta con referencias pues estuvo entrenando durante los test invernales del pasado febrero y por tanto ya tienen avanzado buena parte del trabajo que le debiera servir para acabar más cerca de los pilotos de cabeza y con los puntos como su principal objetivo.