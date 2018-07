Rossi, sobre Lorenzo: "Es increíble lo que ha hecho con un hombro así"

"Bromas aparte, evidentemente no está muy mal y era importante no creerse que estaba lesionado, porque me lo esperaba competitivo, al ciento por ciento y está andando muy fuerte, es el piloto con más ritmo y será difícil batirle", reconoció Rossi.

"Esperaba bajar mucho el tiempo al final con el neumático blando, pero he sufrido y como con el duro era bastante competitivo, con buen ritmo, esperaba mejorar con el blando, pero no", lamentó Rossi.

Además de a Jorge Lorenzo, el líder del mundial ve en los pilotos de Ducati a unos rivales complicados ya que "en la recta van muy fuerte y hoy he pilotado con Iannone y Dovizioso y también van rápido en las curvas".

"Para la calificación, con la goma trasera súper blanda, serán muy peligrosos y además tienen buen ritmo con la dura, por lo que pueden ser aliados para Lorenzo en este momento, así que debo mejorar", explicó Rossi.

El campeón italiano recordó su pelea cuerpo a cuerpo con el español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) en Aragón y dijo: "Me gusta mucho el cuerpo a cuerpo y lo entreno siempre con los otros pilotos en el rancho, pero también es importante una cuestión técnica".

"Hay días en los que soy fuerte en la frenada y eso hace difícil a los demás superarme, pero hay otros días en los que lo son ellos y Dani era muy fuerte en las frenadas de Aragón, por lo que era complicado atacarle ya que estuvo muy valiente y siempre respondió a mis ataques. Probablemente no se ha visto nunca un Pedrosa así de agresivo en el cuerpo a cuerpo", reconoció Rossi.