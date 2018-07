Rosberg gana a Hamilton en Italia con Alonso 14º y Sainz 15º

Qué importante es tener la pole en Monza... salvo que hagas una salida como la de Lewis Hamilton. El británico perdió hasta cinco posiciones en cuanto se apagó el semáforo y dejó el camino allanado para que Nico Rosberg sumase un nuevo triunfo que deja el Mundial a tiro de dos puntos para el alemán. Mercedes eso sí dominó con un doblete en el territorio de un equipo Ferrari que se tuvo que conformar con el tercer puesto de Vettel y con ser 'el primero del resto del mundo'.

Porque los plateados siguen tirándose unos buenos lujos, sabedores de su superioridad, en cada pista por la que pasan, o por la que se pasean, esta temporada. El Templo de la Velocidad no fue ni mucho menos una excepción, y mientras Rosberg sacaba segundos con el 'décima a décima' a Vettel y a Raikkonen, decidieron que la mejor forma de que Hamilton remontara posiciones y evitara muchos daños en el campeonato era ir a una parada mientras el resto iba a dos.

Ni con el neumático medio se resintió el Mercedes de Lewis con respecto a los Ferrari de Vettel y de Raikkonen. Ni así se vieron superiores los rojizos monoplazas en casa con respecto a los alemanes. Con la goma blanca, que también cargó Rosberg, los de la estrella dieron una auténtica lección a la 'Scuderia', una que dice que si quieren volver a escuchar su himno en un podio van a tener que sudar y que trabajar. Ni en Monza se han librado de que Mercedes les pase por encima.

Claro que el resto está incluso peor que ellos con respecto a Mercedes. O al menos estuvo incluso peor que ellos en Italia. Red Bull no se dejó ver, con un Verstappen que hizo incluso una peor salida que Hamilton. Ricciardo eso sí dejó un espectacular adelantamiento a Bottas. De los que gustan. De los que conllevan riesgos y los '¡casi se tocan!' en la hinchada. Le sirvió para ser quinto.

Vuelta rápida de carrera... para el McLaren-Honda de Alonso

Mientras, en otra galaxia, Alonso y Sainz demostraron que no, que este Gran Premio no iba a ser el suyo. Monza no es el Templo de la Velocidad porque el motor no importe, y el Honda del McLaren y el Ferrari del Toro Rosso no van precisamente sobrados en este sentido. Lo intentaron, sobre todo un Fernando que rodó varias vueltas en posiciones de puntos y al que un error en su primera parada le pasó mucha factura. Eso sí, le queda la 'honra' de que por parar tres veces y cargar superblando al final obtuvo la vuelta rápida de carrera. Terminó 14º, justo por delante de Sainz.

No se dio el milagro que pedía Carlos para entrar en los puntos. Flojo el monoplaza de Faenza en Monza. Ni él ni Kvyat dejaron buenas noticias para sus ingenieros, mecánicos y jefes en una prueba en la que todos sabían que iban a sufrir. Como Renault, que sigue viviendo un auténtico 'via crucis' del que parecen no poder despertar. El primer año, siempre difícil. McLaren-Honda puede ser su ejemplo, al menos ya hacen vueltas rápidas.

Dos puntos entre Hamilton y Rosberg

El Mundial está al plata vivo, con Hamilton líder y Rosberg a tan solo dos puntos. Muchas pruebas quedan aún por disputarse, y muchos circuitos diferentes en los que ahí sí el McLaren-Honda y el Toro Rosso pueden sentirse más cómodos.