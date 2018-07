Rabat no correrá en Motegi y Zarco se proclama campeón del mundo

El piloto de Niza, tras cuatro años en la categoría, ha firmando una temporada espectacular con un total de 12 podios consecutivos, con seis victorias hasta el momento, y afrontaba la cita japonesa con una ventaja de 78 puntos sobre Rabat, el único rival que podía disputarle el título.

"Me dolía poco, pero me ha faltado fuerza en el brazo lesionado para poder aguantar en las fuertes frenadas que hay en Motegui. Seguir así todo el fin de semana no tenía sentido. El campeonato se ha esfumado y por el segundo puesto no merece la pena arriesgarme a sufrir otra caída que agrave mi lesión", aseguró Tito Rabat en declaraciones facilitadas por su equipo.

El piloto catalán, que sólo pudo completar ocho vueltas durante la primera sesión de entrenamientos libres de este viernes, apuntó que está "decepcionado" por no haber podido luchar hasta el final, pero "felicitó a Johann Zarco por el campeonato". "Ha corrido sin cometer ningún fallo esta temporada y se merece ser campeón", añadió.

"Correr lesionado como está no tiene sentido para 'Tito'. Necesita más tiempo para recuperarse de la operación a la que se sometió el lunes y seguir aquí en Japón solo habría aumentado el riesgo de que la lesión fuese a peor. Acabar segundo o tercero en el campeonato tampoco es importante, pero sí lo es su salud y, por eso, hemos tomado juntos la decisión de retirarnos este fin de semana", justificó Michael Bartholemy, Team Principal del equipo.

Este explicó que "la semana" que viene verán cómo va la lesión y "tomarán la decisión" de si el español participa o no en el Gran Premio de Australia en Phillip Island y felicitó a Zarco que "ha hecho una temporada impresionante".