Álex Palou hace historia y se proclama tetracampeón de la IndyCar

El catalán amplió su hegemonía en la categoría al certificar el domingo su tercer campeonato consecutivo y el cuarto en los últimos cinco años, después de acabar con las cuentas con un tercer puesto en el Gran Premio de Portland.

Tommy del Cerro

Madrid |

El piloto español Alex Palou busca este fin de semana alargar su dominio en la IndyCar | Europa Press

Alex Palou lo tenía muy de cara para cumplir con el objetivo. El piloto español llegaba al fin de semana con una renta más que jugosa para sentenciar el título ante su único perseguidor matemático Pato O’Ward (Arrow McLaren). A todo esto, se sumó que el mexicano tuvo unos problemas eléctricos al comenzar la carrera, lo que le dejó en bandeja el campeonato al catalán.

Aun quedando dos fechas en el calendario, el piloto del equipo DHL Chip Ganassi Racing se proclamó campeón. Una conquista que dejó casi sentenciada con su dominio absoluto en Laguna Seca hace un par de semanas. Después de su octava victoria de la temporada, Palou estuvo en la pelea por la cita en Portland, pero el australiano Will Power se lo puso complicado y fue el mejor, logrando así su primera victoria de la temporada para reclamar su sitio en Team Penske la próxima temporada. El danés Christian Lundgaard (Arrow McLaren Chevrolet) fue segundo.

El piloto catalán iguala los tripletes de Ted Horn (1946-48), Sébastien Bourdais (2004-07) y Dario Franchitti (2009-11), sumado a los cuatro trofeos de campeón de Bourdais, Franchitti y Mario Andretti. El español se queda tercero en el palmarés histórico solo por detrás de los siete títulos de A.J. Foyt y los seis de Scott Dixon.

