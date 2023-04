Pedro Acosta: "Jerez es el primero de casa y espero brindar con la afición un buen resultado"

Pedro Acosta llega a Jerez con muchas ganas. El piloto de Mazarrón ha ganado dos de las tres carreras, empañado por un decimosegundo en Argentina y se encuentra a siete puntos de Tony Arbolino, con muchas ganas de conseguir un buen resultado delante de la afición española.

- Siempre se ha dicho que hasta que no llegas a Jerez el Mundial no cuenta de verdad, pero la realidad es que es la cuarta cita de la temporada y el comienzo está siendo realmente bueno

"Estoy muy satisfecho ya que este año estamos siendo muy competitivos, dando un salto en los aspectos donde el año pasado teníamos más problemas. Por ejemplo, en agua nos cuesta todavía bastante, pero hemos dado un pequeño paso ya que el año pasado era impensable luchar entre los quince primeros cuando la lluvia aparecía. Tenemos que seguir trabajando, manteniendo o mejorando todavía más en los puntos fuertes, pero lo importante es que vamos mejorando en los puntos débiles y eso nos hace sentirnos fuerte. La moto es prácticamente la misma del año pasado, por lo que lo prioritario es centrarse en mí y mejorar como piloto"

- ¿Está de acuerdo conmigo en que en Austin hico posiblemente la mejor carrera en Moto2?

No tengo claro si fue la mejor carrera, pero seguro que fue una de las mejores ya que fue la primera en Moto2 en la que me vi en una situación así. Estaba acostumbrado a victorias en las que me escapaba, aunque fuera un segundo y llegaba primero a meta. En este caso fue con una bonita lucha con Arbolino y gané por escasas centésimas, lo que nos hace más fuertes y tener claro que vamos mejorando en cualquier situación.

- ¿Qué se puede hacer para mejorar en agua?

Está claro que las carreras en condiciones de lluvia de Moto3 no es igual en Moto2 . En Moto3 KTM te daba un setting standard que funcionaba muy bien y la moto pesaba mucho menos. En Moto2 la moto pesa más y con el neumático todavía me cuesta tener las sensaciones que querría, pero al final es el mismo para todos y es en el setting donde más hay que trabajar, por lo que es cuestión de tiempo de que vayamos mejorando en condiciones de lluvia.

- ¿Arbolino es tu principal rival o piensas que habrá más pilotos en la lucha por el campeonato?

La verdad es que es una categoría muy complicada y siempre aparecen pilotos. Quién pensaba que pilotos como Salac y Chantra, por decir dos, serían tan rápidos este año. Hay pilotos que sabemos que estarán ahí, como Canet, como Arbolino, o Alonso López, pero seguro habrá otros que en muchas carreras irán rápidos.

- ¿Qué supone Jerez para los pilotos?

Lo primero de todo supone volver a casa. Después de tres carreras fuera, aunque la de Portimao pilla muy cerca, es la primera dentro de España, después de dos carreras en América con viajes muy largos, por lo que siempre es muy bonito correr en Jerez. Aquí vemos muchas banderas de España, de de cada piloto y son sensaciones muy bonitas.

- Es como una subida de adrenalina, especialmente cuando se pasa por Nieto – Peluqui.

Este es un circuito en el que has dado muchas vueltas en los días de test, por lo que vemos la grada vacía a menudo. Pero cuando hay un Gran Premio y pasamos ahí con miles de personas alrededor, es como si se te echaran encima. Notas como viven cada adelantamiento, como sienten las carreras y es algo sin duda muy especial.

- ¿Tiene pensado alguna celebración si gana o es de los que improvisa?

Si tuviera algo pensado y lo contara ya no sería una sorpresa (risas). En realidad suelo ser una persona que improvisa bastante ya que hay muchas veces que te preparas mucho una cosa y luego no sale como esperabas, por lo que en estos casos lo mejor para mí es improvisar, siendo lo más importante ganar la carrera el domingo y celebrarlo con la afición de la manera que surja en ese momento.