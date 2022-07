Otmar Szafnauer, jefe de Alpine: “Yo no estaba cuando ficharon a Alonso”

La renovación de Fernando Alonso por Alpine promete ser uno de los temas del verano. Las posturas están bastante claras. Fernando Alonso quiere renovar con Alpine, y no se ha cansado de decirlo públicamente. Sin embargo, hay una figura dentro del equipo que no está muy por la labor, Otmar Szafnauer. El jefe de Alpine es el principal opositor a Alonso, y cada vez lo evidencia más en público.

“Yo no estaba en el equipo cuando ficharon a Fernando", explicó recientemente. Después de otro desastroso Gran Premio de Austria en el que Alpine echó por tierra las opciones de Alonso, Szafnauer no ha tenido palabras precisamente cariñosas hacia su piloto. Y es que no es ningún secreto que el rumano prefiere que sus pilotos para 2023 sean Esteban Ocon y Oscar Piastri.

“Piastri ya tiene potencial para la F1. Todavía no hemos tomado la decisión sobre el segundo piloto, pero yo no tengo ninguna duda de que está preparado”, explicaba.

“Aquí tiene todo el ambiente, la atmósfera, los empleados y el coche que necesita", decía un seco Szafnauer, que añade que "creo que tendremos uno de los tres mejores coches en dos años". Desde que llegó de Aston Martin, su relación con Alonso es casi nula.

Las declaraciones del rumano han provocado un revuelo tremendo en redes sociales, ya que los usuarios están interpretando las palabras de Szafnauer como un ataque al piloto español dando a entender que es el segundo piloto, por detrás de Esteban Ocon.

Las negociaciones todavía no están en marcha, y probablemente no lo estén hasta el parón estival. Antes, Alpine quiere asegurarse el futuro de Piastri en otro equipo, pero Alonso no deja ningún lugar a la duda: “Alpine es mi familia. Me siento fresco y motivado, listo para unos años más. Mi intención es renovar". Veremos si lo logra o si Szafnauer se impone.