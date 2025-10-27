Norris reina en México y asalta el liderato del Mundial 2025

Norris lideró cada giro del GP y marcó la diferencia con una actuación sin errores y así dominó el Gran Premio de México 2025. De principio a fin, en una carrera que consolida a McLaren como la escudería más fuerte del año y pone al británico como nuevo líder del campeonato del mundo. Piastri, hasta ahora al frente, solo pudo ser quinto en un fin de semana gris.

Leclerc y Verstappen completaron el podio en una carrera marcada por la polémica y la precisión milimétrica del equipo de Woking.

El piloto británico salió desde la pole con una vuelta demoledora y no soltó el liderato en las 71 vueltas del Gran Premio. Con un ritmo constante y una gestión de neumáticos perfecta, cruzó la meta con más de 30 segundos sobre Charles Leclerc. McLaren, que ya ha asegurado el título de constructores, demuestra así una superioridad apabullante sobre Red Bull y Ferrari.

Y Oscar Piastri pasa de líder sólido a perseguidor en solo una carrera.

El australiano Piastri llegaba a México con 14 puntos de ventaja pero sufrió un fin de semana discreto. No encontró ritmo ni en clasificación ni en carrera, terminando quinto y perdiendo el liderato por un solo punto. La batalla interna en McLaren se intensifica y la gestión del equipo será clave en el tramo final del campeonato.

Por el paddock corren algunos rumores de que McLaren estaría llevando a cabo un “Mercedes 2016” pero en 2025, porque nadie se explica la reciente caida en el rendimiento de ambos coches, aunque sobre todo en el coche de Oscar Piastri.

LECLERC, VERSTAPPEN Y UN VSC INOPORTUNO

Charles Leclerc logró un segundo puesto muy valioso para Ferrari, confirmando que el SF-25 sigue siendo competitivo en circuitos de alta altitud. Max Verstappen, por su parte, completó el podio con un tercer puesto tras una carrera de pura estrategia, aunque sin ritmo para pelear por la victoria. Verstappen se quedó a las puertas de poder adelantar a Leclerc a causa de un Virtual Safety Car en la penultima vuelta que le vino como Anillo al dedo al monegasco. Verstappen se acercaba a velocidad de vertigo y ya habia reducido a menos de nueve décimas la distancia de 10 segundos que le separaba del segundo escalón del podio.

INCIDENTES Y POLÉMICAS, DESDE LA PRIMERA VUELTA

La carrera no estuvo exenta de polémica: Hamilton, quien en un punto de la carrera tenía tres investigaciones abiertas, acabó recibiendo una penalización de diez segundos por ganar ventaja fuera de pista tras un toque con Verstappen. Carlos Sainz abandonó a pocas vueltas del final, provocando un Virtual Safety Car que congeló las posiciones. Además, el neozelandés Liam Lawson denunció un grave incidente con dos comisarios que cruzaron la pista en plena acción. Fernando Alonso abandonó por 5ª vez esta temporada, el cuarto abandono por problemas de fiabilidad.

UN CAMPEONATO AL ROJO VIVO

El Mundial se decidirá por detalles en las últimas cuatro citas del año y es que con solo cuatro carreras restantes, Norris lidera con 357 puntos frente a los 356 de Piastri, mientras que Verstappen se mantiene tercero, a 36 puntos. Lo cierto es que la carrera en el Autódromo Hermanos Rodriguez tuvo acción en todo momento, y la realización del gran premio ha mejorado notablemente desde aquel rifirrafe entre algunos pilotos y los medios, que reclamaban menos relleno y más imagenes de la carrera. A partir de ahora todo puede decidirse en detalles: una parada lenta, una estrategia errónea o un abandono inesperado. La tensión en McLaren es máxima y el duelo interno recuerda a las grandes rivalidades históricas del automovilismo.