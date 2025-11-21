fórmula uno

Norris marca la pauta en la primera jornada de libres en Las Vegas

El británico Lando Norris (McLaren), líder del Mundial de Fórmula Uno, comenzó dominante la primera jornada de los entrenamientos libres del GP de Las Vegas, cuya segunda sesión tuvo que ser detenida por una tapa de alcantarilla mal fijada en una curva.

EFE

Madrid |

Norris marca la pauta en la primera jornada de libres en Las Vegas
Norris marca la pauta en la primera jornada de libres en Las Vegas | Agencia EFE

La lluvia ligera que cayó al inicio de la tanda obligaron a los pilotos a salir cinco minutos más tarde para evitar una pista teóricamente resbaladiza, motivo por el cual se tardó en situarse cerca del tiempo que había marcado el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) en la primera sesión, 1:34.802. El australiano Oscar Piastri (McLaren) fue el primero en superar dicho crono, pero luego fue rebasado por Norris para liderar una sesión que, tras el informe del comisario, fue detenida un cuarto de hora, en primer lugar, y tras reanudarse volvió a surgir el problema, ya que se movía al paso de los coches y fue definitivamente parada.

De esta forma, Norris acabó en cabeza con un tiempo de 1:33.602, por delante del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), segundo a 0.029, y de Leclerc, tercero a 0.161, mientras que Piastri tan solo pudo ser decimocuarto, a 0.891, que no pudo mejorar en su primer intento con neumáticos blandos el tiempo hecho con los medios. Los españoles Carlos Sáinz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) fueron decimotercero, a 0.833, y decimoctavo, a 1.410, respectivamente, después de haber sido en la primera sesión quinto y decimocuarto, mientras que el argentino Franco Colapinto fue decimosexto a 1.222.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer