Norris se impone en Brasil y Verstappen firma otra remontada memorable

Desde que se apagaron los semáforos, Lando Norris gestionó la carrera con una precisión quirúrgica: salida impecable, ritmo constante y ningún margen para el error. Un dominio sereno que recuerda a esos equipos que marcan un gol temprano y dedican el resto del partido a dormir la pelota.

Verstappen, de la oscuridad al podio

La otra gran historia del día la firmó Max Verstappen, que transformó una carrera que parecía perdida en una exhibición de control y determinación. El neerlandés partió desde el pit-lane, pero convirtió la desventaja en un desafío personal. Adelantamientos limpios, estrategia precisa y ritmo demoledor cuando el neumático lo permitió.

“Terminar a solo diez segundos del líder saliendo desde el fondo es increíble”, resumió al bajarse del coche. Fue tercero, pero su remontada tuvo sabor a victoria moral. Mientras Norris sumaba puntos vitales, Verstappen recordaba por qué sigue siendo el rival a batir.

Antonelli sorprende y completa el podio

Entre ambos se coló Andrea Kimi Antonelli, el joven talento italiano de Mercedes, que resistió la presión del tetracampeón y firmó su mejor resultado en Fórmula 1. Segundo lugar, madurez impropia de su edad y un futuro que se ilumina a cada curva. Lo cierto es que ese podio ha reflejado perfectamente la dinámica actual del campeonato: Norris en control, Verstappen peleando hasta el final y Antonelli reclamando sitio en la élite.

Sainz y Alonso, un fin de semana cuesta arriba

La cruz de la jornada llegó para los españoles. Carlos Sainz vivió una carrera accidentada desde la salida. Tras un toque con Lewis Hamilton, su Williams perdió parte del alerón delantero, lo que arruinó el equilibrio del coche. “Se me iba muchísimo de delante”, lamentó el madrileño, que solo pudo ser 13º. “Tenemos que entender por qué este tipo de circuitos nos van tan mal”, añadió con evidente frustración.

Fernando Alonso, por su parte, tampoco encontró ritmo con su Aston Martin y terminó 14º, sin opciones de puntuar. Un fin de semana gris para ambos, que deberán analizar con calma qué les está penalizando en trazados como Interlagos, donde la tracción y la carga aerodinámica marcan la diferencia.

Un campeonato al rojo vivo

Con su victoria en Brasil, Lando Norris da un paso firme hacia el título. Verstappen, pese a su remontada heroica, necesita una reacción inmediata si quiere mantener vivas sus opciones.

Para Sainz y Alonso, toca reflexión y trabajo en fábrica antes de las últimas citas del calendario. El Mundial entra en su recta final con una sensación clara: tres carreras, tres aspirantes y un solo campeón.