La mujer de Schumacher desvela el mal presagio del piloto el día del accidente

Nadie sabía lo que le esperaba a Michael Schumacher aquel trágico 29 de diciembre de 2013. Hace prácticamente ocho años que no se sabe nada de la vida del ex piloto de Fórmula 1 tras el brutal accidente acontecido mientras esquiaba con su familia en Méribel.

Michael Schumacher sufrió un traumatismo craneoencefálico severo con hematomas intracraneales y edema cerebral difuso al esquiar fuera de pista y golpearse contra unas rocas. Un helicóptero tuvo que trasladarlo hasta la clínica de Moutiers para desde ahí conducirlo hasta un centro médico en Grenoble.

Desde entonces, su familia se sumió en el silencio y pocos detalles se conocen de la vida actual del káiser. Este miércoles Netflix ha roto por fin el hermetismo en torno al estado de salud del heptacampeón de F1 y ha estrenado un documental sobre la vida de Michael y que cuenta con testimonios familiares.

Entre ellos, el de su mujer, Corinna, quien afirmaba echarle muchísimo de menos. La familia Schumacher vive junto al ex piloto en su casa en Lake Geneva.

"Estamos juntos. Vivimos juntos en casa. Hacemos terapia. Hacemos todo lo que podemos para que Michael mejore y para asegurarnos de que está a gusto. Y simplemente para hacerle sentir a nuestra familia, nuestro vínculo. Y no importa qué, yo siempre haré todo lo que pueda. Todos lo haremos. Estamos intentando llevar esto como familia, de la manera que a Michael le gustaría y le gusta. Y seguimos con nuestras vidas", aseguraba.

Corinna aún recuerda aquel fatídico día: "No sé si es solo una especie de muro protector que tú misma levantas o si es porque eres de alguna manera ingenua, pero simplemente nunca se me ocurrió que algo podría sucederle a Michael".

La mujer de Schumacher cuenta que el ex piloto tuvo un mal presentimiento ese día. "Poco antes de que sucediera en Méribel, me dijo: 'La nieve no es óptima. Podríamos volar a Dubai y hacer paracaidismo allí'", contaba. Sin embargo, optaron por seguir disfrutando de su estancia allí hasta que ocurrió la tragedia.

Corinna afirma no haber culpables de lo sucedido, fue solo "mala suerte". "Nunca culpé a Dios... Fue realmente mala suerte, toda la mala suerte que cualquiera podría tener en su vida".