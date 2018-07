La mujer que recibió la patada de Valentino Rossi denuncia al piloto italiano por lo ocurrido en Cheste

El Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia recibió una denuncia interpuesta por la mujer que recibió la patada de Valentino Rossi en Cheste. La denunciante, que no quiere desvelar su identidad, declara que "Rossi no se disculpó" y, que cuando lo hizo, "hubo cachondeo".

El Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia, en funciones de guardia, recibió ayer la denuncia interpuesta por una mujer contra el piloto italiano de motociclismo, Valentino Rossi, según informó en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La denunciante es una aficionada que asegura haber sido agredida por parte del campeón de MotoGP durante el Gran Premio de Motociclismo de la Comunitat Valenciana, celebrado el pasado fin de semana en el circuit 'Ricardo Tormo' en Cheste.

Los hechos ocurrieron en la jornada de entrenamiento del sábado en el "paddock" del recinto deportivo, cuando la denunciante, según relata, se estaba haciendo unas fotos con un móvil y un palo selfi, y el piloto, que conducía una moto de pequeña cilindrada, tipo "scooter", la agredió.

El juzgado ha remitido la causa al Decanato de los Juzgados de Valencia que, por orden de reparto, ha recaído en Instrucción 12. La aficionada, que no quiso desvelar su identidad, dijo que Rossi no se ha disculpado por lo ocurrido y que cuando lo ha hecho públicamente, "ha habido cachondeo".

"Cuando vi que alguien me empujaba y me di cuenta de que era Rossi, pensé que habría sido sin querer, pero al día siguiente, cuando vi el vídeo, aluciné porque me había dado una patada y un codazo y, además, me dijo algo que no entendí. También vi que lo había hecho a propósito", señaló.