McLaren vuelve a fallar ante Verstappen y Sáinz se cuela en el podio

El equipo papaya arrancó la prueba desde una posición ideal: Piastri en la pole, Lando Norris segundo y un Verstappen partiendo tercero, obligado a remar. Pero el holandés, fiel a su estilo de martillo neumático, en la primera curva ya había adelantado a Norris para colocarse segundo. A partir de ahí, sólo necesitó esperar.

La estrategia que nadie entiende… salvo McLaren

En un GP donde dos paradas son obligatorias, la lógica dicta minimizar el tiempo perdido en boxes y aprovechar cualquier neutralización. Pues bien: McLaren decidió hacer lo contrario. Mientras buena parte de la parrilla se cobijaba en el pit cambiando neumáticos bajo el Safety Car, para rascar segundos gratis, ellos estiraron los stints hasta lo absurdo: ir a contra pie durante toda la carrera, y dejar una ventana perfecta para que Verstappen lanzara la ofensiva. Resultado: Cuando McLaren quiso reaccionar, Max ya tenía el cuchillo entre los dientes y la carrera controlada.

El invitado de lujo: Sainz vuelve a subirse al podio

Quien mejor vio este duelo táctico fue Carlos Sainz, que firmó su segundo podio con Williams. El madrileño cuajó, según sus propias palabras, una de las mejores carreras de su vida. Y no exagera: mantuvo detrás a Antonelli y a Norris, exprimió el neumático vuelta tras vuelta y acabó rodando más rápido que el propio Lando en el tramo final. Un podio épico, inesperado y que lanza un mensaje evidente a quien quiera escucharlo: Sainz sigue siendo piloto de élite, incluso sin material de élite.

Mientras tanto, Ferrari completará una temporada sin victorias, algo que no sucedía desde 2021. Un dato doloroso para la Scuderia, pero revelador del agujero competitivo en el que están metidos.

Alonso suma y respira

Fernando Alonso, por su parte, cerró el domingo con un séptimo puesto que sabe a bendición en un Aston Martin que ya pide la hora. El propio Fernando admite que está “deseando” que termine una temporada irregular, marcada por un coche caprichoso y demasiadas carreras a contracorriente.

Lance Stroll, perdido en batalla, terminó 17º.

Después del doble asalto en Catar (sprint + carrera), la lucha por el título sigue viva y se traslada al último GP en Abu Dhabi con tres contendientes claros: Lando Norris (líder con 408 puntos), Max Verstappen (396 pts) y Oscar Piastri (392 pts).

En la clasificación de constructores, McLaren F1 ya tiene el título asegurado, con comodidad sobre Mercedes y Red Bull Racing. Vamos al sprint final, y como ocurrió en 2021, todo se decidirá en la última carrera.