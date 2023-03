Martín y Espargaró muy críticos con Márquez tras su accidente

El Mundial de MotoGP ha comenzado con polémica tras el accidente de Marc Márquez en la primera carrera de la temporada en el que se ha ido al suelo llevándose por delante al portugués Miguel Oliveira. El piloto español ha sido sancionado con una doble 'long lap' para la próxima carrera y puede haber sufrido una fractura en el pulgar de la mano derecha.

Tras la carrera, Marc Márquez ha declarado que asumía la sanción y que estaba de acuerdo con ella porque había cometido un error y provocado la caída de otro piloto. "He cometido un error. Asumo, respeto y estoy de acuerdo con la sanción", ha explicado.

Otro piloto español, Jorge Martín, también ha estado involucrado en el accidente puesto que se encontraba situado entre los dos pilotos y ha sido el primero con el que se ha tocado Márquez. Aunque no ha acabado en el suelo en esta acción, Martín ha explicado que "me he roto el dedo gordo del pie con ese impacto. Pensaba incluso que me había roto la pierna. Creo que hemos llegado a un punto en el que hay que mejorar algo porque no puede ser que en cada carrera pase la misma historia".

El de Ducati ha afirmado que no ha recibido la disculpa de Márquez, algo que "tampoco esperaba. Al final salgo a pista y prefiero tenerlo delante porque sé que si no voy a recibir un golpe (...) Estoy cansado ya de esto, así que espero que se haga algo y se solucione el tema".

También ha sido muy crítico Aleix Espargaró, que ha tildado el accidente de "gravísimo". "Le podía haber explotado la rodilla y que se quedara sin correr nunca más en toda su vida. Ha sido un impacto brutal", ha declarado.

Pero las críticas de Espargaró no se han quedado solo en Marc Márquez, también ha arremetido contra Joan Mir y Brad Binder.

"Me da la sensación de que no aprendemos, ya que después de las caídas de ayer, hoy la gente ha arrancado igual. Binder me ha chocado y la primera vuelta de Joan Mir es una locura. No sé si podéis ver mi cámara 'on board'... parecía jugar a los bolos cuando tenía que perder cinco segundos con su penalización. ¿Qué más te da? ¿Para qué te vas a cargar a tres más si tienes que perder cinco segundos? Estas cosas son las que no acabo de entender y luego el accidente de Marc me parece gravísimo".

"Yo hoy rodaba un segundo más rápido que Zarco, que las dos KTM y que Álex Márquez, pero no he sido capaz y no he sido lo suficientemente bueno para adelantarlos. ¿Qué hago, los choco? Pues no. Me da mucha rabia hacer la vuelta rápida y acabar noveno, pero esto no es boxeo, ellos frenaban más tarde que yo y luego se quedaban parados, pero he acabado noveno", ha explicado muy disgustado el piloto de Aprilia.