Marc Márquez se proclama campeón del mundo de MotoGP al terminar segundo en el Gran Premio de Japón

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) ha logrado su noveno título mundial y el séptimo en MotoGP al concluir segundo el Gran Premio de Japón de MotoGP, por detrás del italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), y con victoria de los españoles Daniel Holgado (Kalex) y David Muñoz (KTM) en sus respectivas categorías.

'Pecco' Bagnaia se adjudicó su segunda victoria del año al vencer en el circuito 'Mobility Resort Motegi', si bien toda la atención estuvo centrada en Marc Márquez, que ha conseguido su noveno título mundial, el séptimo de MotoGP, al ser segundo en la carrera, por delante del también español Joan Mir (Honda RC 213 V).

Bagnaia no se dejó sorprender en la salida, que hizo de manera impecable y, aunque a Marc Márquez se le levantó algo la rueda delantera de su moto, consiguió entrar tercero por el interior de la primera curva, en donde Pedro Acosta pasó de la cuarta a la segunda posición, con Joan Mir perdiendo tres posiciones al ser quinto, tras el francés Fabio Quartararo.

En ese giro inicial, Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), el único que podía amargar el título a su hermano Marc, era octavo.

Bagnaia consolidó su primera posición, pero sonaron las alarmas cuando su moto dio varias vueltas echando un preocupante humo blanco que venía a decir que la moto del italiano estaba quemando aceite, lo que hizo intervenir a Dirección de Carrera para consultar con Ducati la posibilidad de que existiese algún problema mecánico en la moto del italiano.

Pero el italiano continuó en carrera, aunque tuvo que bajar su ritmo en varias décimas de segundo, lo que permitió a Marc Márquez acercarse a escasamente dos segundos a tres vueltas del final, lo que iba a convertir el resto de la carrera en una prueba de resistencia.

El italiano 'aguantó el tipo' y se hizo con la victoria, pero la segunda posición de Marc Márquez, que es el quinto campeón del mundo más veterano de la historia, con 32 años y 223 días, unido a la sexta posición de su hermano Alex Márquez, le daba el título mundial 2.184 días después de su último éxito mundialista en 2019.

El español Daniel Holgado (Kalex) ha hecho honor a su apellido en Moto2 al conseguir una victoria 'holgada', la segunda de la temporada y el cuarto podio en su debut en la categoría intermedia del campeonato del mundo, que tuvo como compañeros en el podio al británico Jake Dixon (Boscoscuro) y el brasileño Diogo Moreira (Kalex).

El líder del mundial, el español Manuel González (Kalex), con problemas en la salida, en la que perdió muchas posiciones, y una penalización de 'vuelta larga', acabó en el quinto lugar.

El español David Muñoz (KTM) logró su tercera victoria de la temporada en Moto3, categoría en la que el líder, el español José Antonio Rueda (KTM) logró aumentar su ventaja en la clasificación provisional del mundial al concluir segundo la carrera, por delante de su compatriota y debutante del campeonato, Máximo Quiles (KTM) y del argentino de origen español Valentín Perrone (KTM).

Rueda llegó a Japón con 78 puntos y se marcha con 93 puntos, al concluir undécimo su rival más directo del campeonato, el español Ángel Piqueras (KTM).