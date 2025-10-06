Marc Márquez se perderá los GP de Australia y Malasia tras su caída en Indonesia

El piloto español Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) no participará en los próximos Grandes Premios de Australia y Malasia tras la caída sufrida el pasado fin de semana durante el Gran Premio de Indonesia, según ha confirmado su equipo en un comunicado oficial.

Márquez regresó a España este lunes y, nada más aterrizar, se sometió a diversas pruebas médicas en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, donde los especialistas diagnosticaron una fractura en la base del proceso coracoideo y una lesión ligamentosa en el hombro derecho.

El equipo médico, encabezado por los doctores Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, ha descartado que estas lesiones tengan relación con las anteriores dolencias del piloto y ha confirmado que no existe desplazamiento óseo significativo.

Tratamiento conservador y reposo

Los médicos han decidido optar por un tratamiento conservador, que incluye reposo e inmovilización del hombro hasta que se produzca la consolidación total de la fractura. Por ello, el ocho veces campeón del mundo no podrá competir en los GP de Australia y Malasia, programados para las próximas semanas.

Márquez será sometido a revisiones semanales para evaluar la evolución de la lesión, y su fecha de regreso a la competición dependerá del ritmo de recuperación.

Márquez: “El objetivo es volver antes de que acabe la temporada, pero sin prisas”

El piloto de Cervera ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a sus seguidores: “Afortunadamente, la lesión no es grave, pero es importante respetar los tiempos de recuperación. Mi objetivo es volver antes de que termine la temporada, pero sin adelantarme a las recomendaciones de los médicos. Tanto mi equipo como yo ya hemos logrado nuestros principales objetivos del año, así que ahora la prioridad es recuperarme al cien por cien”, declaró Márquez.