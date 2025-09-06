Marc Márquez: "Esta ha sido la victoria más amarga del año por la caída de mi hermano"

¿Qué ha sentido cuando su hermano a un segundo y medio?

"Estoy con el sabor más agridulce, no sé muy bien como decirlo, pero es verdad que hoy sólo podía ganar si Alex fallaba porque era más rápido que todos; estaba volando, ha volado esta mañana en la clasificación y también en la sprint, que iba con un 'flow' impresionante encima de la moto y ya me había rendido, pensaba 'es que no puedo, si lo intento al final me caigo' y ha sido él quien ha cometido el error, pero mañana tendrá otra oportunidad para sacarse esa espinita y luchar por otro podio".

Si el domingo cede menos de dos puntos respecto a su hermano llegará a esa bola de título que parecía imposible hace unas semanas en Misano...

"(Sonrisas) Yo creo que es por no pensar en esas cosas, simplemente intento mantener la misma concentración siempre, la misma intensidad, además de intentar mejorar los errores que cometí al principio de la temporada, que fueron caídas un poco innecesarias las de Austin y Jerez. Pueden pasar, como le ha pasado hoy a Alex o como pasó el año pasado en la sprint a 'Pecco' porque vamos al límite, pero siempre intento sacar el máximo y ya veremos si hay primera bola de partido en Misano y, si no, a la siguiente. Si mantenemos la misma mentalidad es cuestión de tiempo el alcanzar nuestro objetivo, pero lo quiero hacer de la mejor manera posible, que es seguir estando al máximo nivel".

¿Qué sensaciones ha tenido cuando ha visto la caída de su hermano?

"Pues en la siguiente vuelta casi me caigo yo. Es muy difícil. Es difícil ya no cuando se cae tu hermano sino cuando se cae el líder y si además es tu hermano sientes ... Es que cuando se cae uno de delante piensas 'mira una posición que he ganado' siempre que no se haya hecho daño, pero cuando se cae tu hermano creo que hoy se merecía esa victoria porque aparte él anímicamente ha mejorado mucho este fin de semana después de que veía de la lesión de la mano con algunas dudas, que es algo normal, pues nos pasa a todos, está demostrando que es el mismo que al principio de la temporada. Sí, ha cometido ese error, pero es más fácil aprender a no caerse que a ir rápido porque el nivel lo tiene".

¿Mañana va a salir a conservar o va a ir a 'puerta grande o enfermería?

"No, no. Esa frase pasados los treinta años está fuera (sonrisas)".

¿No le gustaría una carrera de pasada y repasada con su hermano, como las que protagonizó Rossi con Lorenzo en 2009?

"No porque perderíamos tiempo. Mi objetivo mañana y, antes de la 'sprint' se lo he dicho a Alex abiertamente, intentaré salir bien, detrás suyo y engancharme las vueltas que necesite y que pueda para abrir hueco con los de detrás, como hice en Silverstone. En Silverstone estábamos estábamos en paralelo en el campeonato e hice la misma estrategia porque a veces en las carreras hay que ser listo y entrar en una pelea con el líder. Si es más rápido que tú, en mitad de carrera no tiene ningún sentido, sino que el sentido es intentar llegar al final de la carrera lo mejor posible y si es estar a rueda de Alex y seguirlo, pues lo intentaré, pero será difícil".

El otro día decía Pedro Acosta que habría que ponerlo en la misma mesa de los Gasol, Nadal, Alonso, etcétera, en esa mesa ¿habría que hacerle una mesa a Toni Bou, que ha ganado su 38 título mundial?

"(Sonrisas) Si es por títulos nos pasa, no está en la misma mesa, está en otra más grande y más alta, pero Toni yo siempre he dicho lo mismo y es que si me pones un listado con los tres pilotos con más talento en la moto en todas las categorías, me da igual, Toni Bou es uno de ellos. Le das un triciclo e irá rápido, igual que con una moto de motocross, le da lo mismo. Tiene un talentazo y sobre todo es humilde y muy buena persona".

¿Mañana Alex es tan imbatible como en la sprint o tiene alguna oportunidad?

"Veremos, porque caen los dos neumáticos, cuando cae sólo el trasero tengo la facilidad de gestionarlo bien e ir poco a poco adaptándome, pero cuando caen los dos las cosas se complican un poco más, pero he visto que hoy a todo el mundo le han caído los dos neumáticos así que veremos mañana qué podemos hacer, pero de momento Alex es el más rápido y mañana tendremos que salir sin esa presión. Para él yo creo que mañana un podio sería un gran objetivo, pero está listo, lógicamente, para ganar".

¿Esas caídas de Jerez y Austin le han permitido ser más fuerte para llegar con otra mentalidad y poder tener así esa primera bola de partido en Misano?

"Bueno, fueron dos caídas en las que aprendí, las dos fueron similares, en el primer tercio de carrera, con unas sensaciones similares en la moto, que luego fuimos adaptando en ese punto, en ese primer tercio de carrera y lo conseguimos, conseguimos un tren delantero más estable y poco a poco el hecho de ir incrementando distancias en el campeonato te permite el lujo de gestionar de manera diferente o con más tranquilidad las carreras".

¿Estaría dispuesto a sacrificar la victoria mañana y la coronación en Misano por una victoria de su hermano?

"En la competición no se sacrifica nada. En la competición, sólo lo vas a intentar, pero hay veces que no se puede, por ejemplo, el año pasado aquí, porque ya me la veo que puede pasar lo mismo y la gente empezará a hablar, el año pasado aquí hice toda la carrera a rueda de 'Pecco' y en las tres o cuatro últimas vueltas se me fue un segundo o un segundo punto dos, pero era porque no podía y mañana puede pasar lo mismo, pero intentaremos dar el ciento por ciento y ponerle las cosas difíciles a Alex, aunque lo espero a un gran nivel".