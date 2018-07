Lorenzo y Márquez en un escenario en el que nunca ha ganado Rossi

Tanto Lorenzo como Márquez saben perfectamente lo que es ganar en Alcañiz, pues el piloto de Yamaha lo hizo en la carrera del año pasado, que se disputó de "bandera a bandera" como consecuencia de la lluvia. Entonces, su rival y autor del mejor tiempo de entrenamientos, el campeón del mundo de MotoGP de Repsol Honda, se cayó y sólo pudo concluir decimotercero la prueba, que ya ganó en 2013 saliendo desde la mejor posición de la formación de salida.

Entonces, en 2013, Marc Márquez protagonizó un primer incidente con su propio compañero en Repsol Honda, el también español Dani Pedrosa, con el que se tocó en una curva y le arrancó el sensor del control de tracción de su moto, lo que le hizo rodar por los suelos y con ello no reeditó el triunfo que ya lograse en 2012.

El circuito de Alcañiz llegó al campeonato del mundo en 2010, como sustituto de la carrera que debía disputarse en el nuevo trazado de Balatón, en Hungría, y que no llegó a celebrarse nunca, y desde entonces ha permanecido en el calendario y ha registrado una única victoria de pilotos de Yamaha, la de Jorge Lorenzo en 2014 y las de los pilotos Repsol Honda Marc Márquez (2013), récord de vuelta rápida de MotoGP, Dani Pedrosa (2012) y el australiano Casey Stoner (2010 y 2011).

Para el líder del campeonato, el italiano Valentino Rossi, llega una cita complicada ya que Aragón es, junto al circuito estadounidense de Austin, uno de los escenarios en los que no ha ganado nunca y, lo que es más preocupante, su mejor resultado en esta pista ha sido una tercera posición en 2013, mientras que su compañero de equipo y rival directo por el título ha logrado cuatro podios de cinco posibles.

En el caso de Marc Márquez, autor del mejor tiempo de entrenamientos en las dos últimas ediciones del Gran Premio de Aragón, una victoria en Alcañiz representaría su quincuagésimo triunfo en el campeonato del mundo, en cualquiera de las tres categorías en las que ha corrido y, lo que es más importante, un golpe para sus rivales, aunque la distancia de 63 puntos con la que llega se antoja harto complicada de enjugar en los cinco grandes premios que restan por disputarse.

Aunque matemáticamente es posible y el propio piloto de Repsol Honda ha dicho en más de una ocasión que su único objetivo hasta el final de la temporada es ganar el máximo número de grandes premios posibles (ya lo ha hecho en Misano Adriático), por lo que se sus rivales no se pueden permitir ni el más mínimo error.

Sus rivales más directos debieran ser los pilotos de Ducati, aunque en esta ocasión las estadísticas no les son nada favorables pues Andrea Dovizioso se ha caído en tres de las cinco ocasiones que ha estado en Motorland y sólo en 2012 pudo lograr una tercera plaza.

Mientras, su compañero Andrea Iannone se cayó la temporada pasada cuando peleaba por el liderato de la carrera, si bien en el año de la inauguración de la pista en el mundial, en 2010, ganó la prueba de Moto2 y es uno de los tres extranjeros que se ha impuesto en este escenario, junto al australiano Casey Stoner y el italiano Romano Fenati.

Algo más atrás, una vez más, deben estar los pilotos de Tech 3, el británico Bradley Smith, que culminó una excelente carrera en Misano Adriático al manillar de su Yamaha YZR M 1, como su compañero, el español Pol Espargaró, quien necesita un buen resultado para resarcirse de una temporada en la que está teniendo muchos altibajos de rendimiento.

Semejante es la posición de los pilotos de Suzuki, los españoles Aleix Espargaró y Maverick Viñales, que si bien no han logrado todavía resultados llamativos, a la espera de unas evoluciones de su GSX-RR que no terminan de llegar, la condición de pilotos "locales" y su conocimiento de la pista les podría dar un "plus" de eficacia para arrancar en Alcañiz una buena actuación.

Héctor Barberá (Ducati Desmosedici GP14) tendrá que continuar con su lucha por el liderato en la categoría "Open" en la que por ahora se impone el francés Loris Baz (Forward Yamaha), quien tendrá de compañero de equipo hasta el final de la temporada al español Toni Elías, mientras que Álvaro Bautista continuará con la evolución de la Aprilia RS-GP, ahora ya con el alemán Stefan Bradl confirmado como su compañero también para la temporada 2016.