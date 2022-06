La leyenda Jorge Martínez 'Aspar' cumple 40 años en el Mundial

Siempre se ha dicho que el Mundial de MotoGP es como una gran familia que recorre los cinco continentes, pero si tenemos que elegir en el paddock una persona a la que todo el mundo valora, aprecia y respeta, ese es Jorge Martínez Aspar. El piloto de Alzira acaba de cumplir cuarenta años dentro del circo de las dos ruedas, siendo el piloto que cogió el relevo de Ángel Nieto, llegando a conseguir catorce títulos mundiales, cuatro como piloto y el resto como director de equipo y sabe mejor que nadie la evolución del campeonato

¿Qué valoración hace de los cuarenta años en el Mundial?

Cuando debuté en el Circuito del Jarama en 1982 jamás habría pensado que llegara hasta donde he llegado ni que el campeonato se convirtiera en lo que es ahora mismo. Mi sueño era correr en el Mundial y evidentemente ganar alguna carrera y por qué no, ser Campeón del Mundo, pero no pensaba que llegaría a tener un equipo con toda la historia que tenemos, con nada menos que 14 mundiales y 138 victorias en un Campeonato del Mundo. Es para sentirse orgulloso mirar atrás y ver todas estas cifras.

El campeonato de entonces comparado con el de ahora no tiene nada que ver

Ha cambiado absolutamente todo. Antes teníamos muchos menos medios y teníamos que apañarnos como podíamos. Ahora la imagen del campeonato es muy distinta, con las televisiones y los diferentes medios de comunicación, siendo mucho más profesional y con muchos más medios que entonces. Los circuitos son mucho más seguros y ahora hay unas escuelas de formación de jóvenes pilotos que antes no existían.

¿Qué personas te ayudaron más en tus primeros momentos?

Hay muchas personas que recuerdo ya que para ser el mejor o estar tantos años en el campeonato no puedo pensar en tres o cuatro personas. En los comienzos puedo hablar de Adrián Campos, Ricardo Tormo, los hermanos Calafat, mi hermano Vicente y muchos más que me ayudaron en aquellos momentos y de los que estoy inmensamente agradecido. Pero luego en estos 40 años del Mundial de MotoGP puedo hablar de la familia Rabasa Derbi, Cesar Rojo o los fabricantes que han creído en mi durante todos estos años, especialmente Gigi Dall´igna que creyó mucho en mi en el año 1996. La lista es muy grande y afortunadamente tengo muy buena relación con todos, especialmente con Dorna, la empresa que gestiona ahora el campeonato desde 1992, el mismo año en el que nació el Aspar Team, haciendo el mismo camino conjuntamente, creciendo y haciendo grande el Mundial de MotoGP.

Jorge Martínez 'Aspar' y Óscar Langa durante la entrevista | Óscar Langa

Fue la persona que jubiló a Nieto y luego Valentino Rossi le retiró a usted

Me siento un privilegiado de haber compartido carreras con Ángel Nieto. Compartir el box con él fue un sueño ya que era la referencia. Aprendí mucho de él ya que era un rival muy duro y trataba de poner todas las dificultades, pero todo eso me hizo ser un piloto mucho más fuerte. Luego con el tiempo llegamos a ser como una familia, he tenido a sus hijos en mi casa y su pérdida fue un momento muy duro. Y qué voy a decir de Valentino Rossi, ha sido la persona que más ha ayudado a la captación de aficionados, ganando 9 campeonatos. Sencillamente ha sido el mejor de la era moderna.

A lo largo de su vida tendrá cientos de anécdotas que contar sobre su relación con Ángel Nieto

Como piloto era muy astuto. Recuerdo una en el que estaba detrás de él en una dura lucha por la victoria. Yo seguía su referencia de frenada y aceleraba cuando él lo hacía. Ángel se dio cuenta y en una vuelta empezó a frenar con la cabeza todavía metida en el carenado, yo seguí con el gas a fondo y me salí de la pista. Luego en el box encima vino a llamarme la atención, lo cual te hacía ver lo listo que era dentro y fuera de la pista. Sin duda aprendí mucho de Nieto.

Se retira Nieto y usted gana el Primer Gran Premio de España en el Circuito de Jerez en el año 1987

Es una de las cosas que para mi tiene mucho valor ya que gané la última carrera en el antiguo circuito de Merca Jerez y al año siguiente gané la primera carrera en el nuevo circuito permanente en 1987, con las gradas totalmente llenas y es algo que recuerdo con mucho cariño. Recuerdo en 1981 cuando gané una carrera local en el circuito urbano el Alcalde por aquel entonces nos dijo que estaba previsto la construcción de un circuito permanente y que se dejaría de correr en un circuito urbano. Al principio era muy escéptico, pero al cabo de unos años fue una realidad y pude ganar la primera carrera allí.

Jorge Martínez 'Aspar' posa junto a fotografías de su carrera | Óscar Langa

¿Piensa que esto supuso un antes y un después para el motociclismo español?

Gracias al circuito de Jerez el motociclismo creció mucho en nuestro país. Después vino Montmeló, Cheste y Motorland Aragón, aparte de otros circuitos que hay por la península. Somos la referencia del mundo en cuanto a la formación de jóvenes pilotos, con escuelas, equipos, patrocinadores y encima la empresa que organiza el campeonato es española. Sin dudas ahora somos la envidia del motociclismo en el mundo.

Tenemos la parrilla en las tres categorías llena de pilotos españoles

Un ejemplo es la Cuna de Campeones, que tuve mucho que ver en sus inicios en el año 1998, con la construcción del Circuito Ricardo Tormo en Cheste. Convencí al Gobierno Valenciano y en la primera hornada salieron pilotos como Barberá, Faubel, Gadea, Terol y con el tiempo han ido saliendo muchos otros pilotos. Con el tiempo se han ido creando otras escuelas de formación y gracias a eso tenemos los campeones que tenemos.

Usted fue el último piloto en ganar en dos categorías en el mismo año

Así es, fui el último en correr y ganar en dos categorías en el mismo día. Tengo cuatro títulos como piloto y es algo de lo que me siento muy orgulloso. De los que tengo a lo largo de las cuatro décadas son diferentes ya que como piloto puedo sentirlos como más míos y en cambio como director de equipo soy una parte más ya que el principal ganador es el piloto siempre. Son satisfacciones diferentes pero no dejan de ser ambas importantes.

Lleva cuarenta años, pero se le ve con fuerzas de seguir durante mucho más tiempo

Cuando me acuesto por las noches siempre pido dos cosas, salud y seguir con la ilusión de ahora mismo. Si tengo salud quiere decir que me siento bien para poder seguir con el día a día y si tengo ilusión quiere decir que mantengo las ganas por seguir haciendo lo que más me gusta en esta vida, que es el motociclismo. Quiero seguir aportando a este deporte, con nuevas ideas, nuevos proyectos ya que pienso que las personas necesitamos sentirnos vivos, con nuevos retos y eso te hace sentirte más joven, o al menos con fuerzas para seguir dándolo todo.

De lo que no cabe ninguna duda es que a lo largo de los 40 años hay momentos mejores que otros, pero el balance general es muy positivo

Como piloto logré ganar 4 campeonatos y luego en los 30 años como director de un equipo el balance es increíble. Evidentemente hemos pasado por momentos buenos y malos, pero hay que recordar que por momentos llegamos a terminar Grandes Premios ocupando las cuatro primeras posiciones de una carrera, teniendo dudas de si algún otro equipo lo ha hecho en alguna ocasión. Y ahora estamos pasando por un muy buen momento, llegando a ganar en la European, el Mundial Junior y en Moto3, por lo que estamos muy contentos.

Tiene su nombre puesto en varios circuitos de España

Tengo mi nombre en una curva del Circuito de Jerez, En Cheste y en Albacete, además de varias calles de diferentes ciudades y en mi pueblo la ciudad deportiva de Alzira se llama Jorge Martínez Aspar. Es algo muy bonito y de lo que me siento muy orgulloso.

Quiero que sepa que es un lujo compartir con usted momentos como este o en las muchas cenas que nos ha invitado y contado innumerables anécdotas con el 12 + 1

La verdad es que estoy muy emocionado por todas las muestras de cariño que he recibido por todos estos años, es muy bonito ver que la gente te quiere y es algo que me da fuerzas para seguir en este mundo, que es el que más me gusta y me lo ha dado todo. Continuar aquí es lo mejor que puedo hacer.