Kubica prueba el Williams en los test de Pirelli y se disparan los rumores sobre su vuelta a la Fórmula 1

La escudería Williams de Fórmula Uno ofreció este martes uno de sus monoplazas al polaco Robert Kubica durante la tanda matinal de test de neumáticos Pirelli en el circuito de Yas Marina, en Abu Dabi.

El piloto de Cracovia, de 32 años, es uno de los candidatos a ocupar la vacante que dejó en el equipo de Grove el brasileño Felipe Massa con el anuncio de su retirada de la Fórmula Uno.

Robert Kubica aspira a reaparecer en el Campeonato del Mundo de la disciplina seis años después del grave accidente que sufrió en el rally "Ronde di Andora" de Italia.

Pese a las secuelas todavía visibles en su brazo derecho de ese incidente, el polaco está capacitado para pilotar el Williams FW40, como demostró en la primera tanda de test de neumáticos en Yas Marina. Al mando de ese monoplaza se pondrá también el canadiense Lance Stroll, el único piloto titular confirmado por Williams para 2018.

Good morning from Abu Dhabi! The sun is shining and we have Robert Kubica in the car as track action gets underway! #f1 pic.twitter.com/x8voxs8X3Q