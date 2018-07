Kollen, sobre la sanción a Sainz: "Es ridícula, podía haber muerto"

El piloto holandés de quads Kees Kollen tildó de "ridícula" la sanción de diez minutos impuesta a Carlos Sainz (Peugeot) por no haberse detenido a comprobar su estado tras supuestamente golpearle en un adelantamiento en el que, dijo, "podía haber muerto".

"Si el coche hubiese pasado veinte centímetros más a la izquierda, yo estaría muerto, y creo que si ahora estuviese muerto, sería más fácil para Carlos y para Peugeot, porque ya no podría hablar", afirmó Koolen, quien presentó una reclamación ante la organización de la carrera que derivó en la sanción a Sainz.

El empresario holandés calificó la situación de "muy extraña y estúpida" para todos porque nadie, salvo el francés Cyril Despres (Peugeot), le preguntó por el incidente al terminar la etapa, la séptima del rally, que discurría el sábado entre La Paz y Uyuni (Bolivia).

Explica sus golpes

Koolen aseguró que avanzaba a 20 kilómetros por hora en una zona complicada, "con mucho barro y agua", cuando Sainz lo adelantó "a velocidad máxima", especificada minutos antes por el director de Peugeot, Bruno Famin, en 153 kilómetros por hora.

"Fui muy afortunado. Mi quad quedó muy dañado. Él dice que no me golpeó, pero yo soy ingeniero mecánico y había partes deformadas, y para hacer eso necesitas una fuerza de no menos de 2.000 kilos", indicó. "La única cosa que pensé en esa noche es que tengo cuatro hijos y quizás nunca más me hubiesen visto de nuevo", agregó.

El piloto indicó que espera "más que una disculpa" por parte de Sainz y de Peugeot porque "hasta ahora no lo han hecho, porque no les importa". Koolen aclaró que no se trata de un asunto contra Sainz, sino que quiere que sirva de ejemplo para mejorar la seguridad del rally y reveló que este domingo "muchas motos se estaban quejando de la misma gente".

"Malo" y "ridículo"

Sobre su vinculación con Overdrive, principal patrocinador del equipo Toyota, contrincante directo de Peugeot en el Dakar, Koolen reconoció que tiene inversiones en una empresa que es accionista de esa compañía, pero destacó que no es accionista directo de Overdrive.

Ese nexo de Koolen con Overdrive fue revelado por el piloto argentino Orlando Terranova (Mini), quien acusó en redes sociales al holandés de tener "intereses cruzados en esa denuncia" y consideró que Sainz no debía ser penalizado.

Koolen opinó que fue "muy malo y ridículo" por parte de Terranova "distraer la situación con ese tipo de cosas sin sentido", por lo que reiteró que su denuncia quiere que sirva como un toque de atención a la Amaury Sport Organisation (ASO), organizadora del rally, de cara a mejorar la seguridad.

Sainz mantiene el liderato

Tras la sanción, Sainz continúa en el primer lugar de la clasificación general de coches, con 56 minutos de ventaja sobre el catarí Nasser Al-Attiyah y una hora y 3 minutos al francés Stéphane Peterhansel (Peugeot).

Al Dakar 2018 le quedan cinco etapas para su culminación, una recta final que atravesará el caluroso noroeste de Argentina por zonas ya tradicionales de este rally como Catamarca y Fiambalá hasta llegar el sábado 20 a la meta ubicada en Córdoba.