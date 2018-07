Hamilton: "No me sorprende la retirada de Rosberg, es la primera vez que gana en 18 años"

"Es la primera vez que Nico gana en 18 años, así que no me sorprende que haya decidido parar. Además tiene una familia en la que centrarse, quiere más niños y la Fórmula 1 te quita mucho tiempo. Echaré en falta esta rivalidad, por supuesto", explicó Hamilton ante la prensa en Viena, sede de la gala de premios de la FIA.

El inglés repasó su larga trayectoria al lado de Rosberg desde que ambos eran adolescentes. "Empezamos a correr juntos cuando teníamos 13 años y siempre hablábamos de ser campeones. Cuando llegué a Mercedes Nico ya estaba en el equipo, algo de lo que también hablábamos cuando éramos unos chavales", rememoró.

El triple campeón mundial reconoció que va a ser "muy, muy extraño" no competir contra Rosberg a partir de ahora. "Será triste no tenerle en el equipo el próximo año. El deporte le echará de menos y yo le deseó lo mejor", le despidió Hamilton, quien dijo no tener preferencias respecto a su próximo compañero de equipo. "No importa quién sea, estoy aquí para competir", agregó.