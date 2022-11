Gonzalo Gobert: "Hemos escrito la historia del motociclismo y queremos seguir haciéndolo"

Siempre se ha dicho que la afición de la Comunidad Valenciana es la mejor del mundo del motociclismo. Desde que en 1999 el proyecto del Circuito Ricardo Tormo en Cheste se hiciera realidad, muchos títulos se han decidido en tierras valencianas rodeado de una gran atmósfera. El Director del circuito, Gonzalo Gobert destaca el gran impacto económico y mediático del complejo y nos habla de los importantes proyectos de futuro.

P: Después de dos años muy duros por la pandemia, este año han tenido tiempo para organizar el Gran Premio en condiciones normales.

R: La verdad es que es muy positivo que volvamos a estar en una buena situación ya que todo se puede planificar con tiempo y la afición ha podido comprar las entradas con antelación, visitar Valencia y disfrutar de un fin de semana de carreras.

P: El año pasado fueron capaces de llenar las gradas en tres semanas al permitir subir el aforo al cien por cien.

R: Al principio teníamos vendido el cincuenta por ciento del aforo y no teníamos claro si se podría más o no. Decidimos por temor a problemas administrativos parar la venta de entradas ya que no teníamos claro la situación que tendríamos con la pandemia. Cuando cambió la disposición de sanidad y nos dieron el permiso para vender hasta el cien por cien del aforo pusimos el resto de las entradas a la venta. Por destino de la vida tuvimos la suerte de que era la última carrera de Valentino Rossi y eso era un reclamo para los aficionados, por lo que en tres semanas llenamos las gradas.

Fan Zone D del Circuito Ricardo Tormo en Cheste | Circuito Ricardo Tormo en Cheste

P: Se recordará para siempre que el que el piloto más carismático de la historia se retiró en el Ricardo Tormo.

R: Por ponerte un ejemplo, después de conocer la noticia de la ampliación de venta de entradas, en 12 horas se vendieron 16.000 entradas. Al ser la última cita del calendario durante tanto tiempo ha supuesto que hayamos marcado las páginas de la historia en muchas ocasiones. Esta instalación próximamente va a cumplir un cuarto de siglo y sin duda se ha convertido como uno de los referentes en el calendario y esperamos seguir escribiendo la historia, como en este año en el que aquí se juega el título de MotoGP y Moto2.

P: ¿Cómo pudieron adaptarse a estos dos años de pandemia?

R: Tenemos que reconocer que dentro de la pandemia hemos tenido un poco de suerte ya que el confinamiento comenzó en marzo de 2020 y durante ese año pudimos celebrar dos citas del Mundial de MotoGP, por lo que la repercusión mediática fue muy grande. Además, por buscar algo positivo dentro de la duro que ha sido para todos la pandemia, en lo deportivo nos permitió celebrar una prueba de la Fórmula E, que fue la primera vez que se hacía en un circuito permanente y en España. El resumen es que hicimos en el 2020 pruebas de primer nivel, pero en cuanto a la ocupación de pista se resistió bastante ya que normalmente hacemos entre 310 y 320 días de ocupación y durante ese año fue muy inferior.

Gonzalo Gobert, director gerente del Circuito Ricardo Tormo en Cheste | Circuito Ricardo Tormo en Cheste

P: Para los que son un poco escépticos con este tipo de instalaciones habría que explicar lo que cuesta un circuito, pero también lo que genera.

R: Tenemos un estudio de hace unos años que cifraba el impacto económico en unos 38 millones de Euros de gasto directo en el área de influencia del circuito, pero tenemos otro interno más reciente que destaca una alta ocupación hotelera durante el año debido a las actividades que se hacen a lo largo del año. Hacemos cerca de 20 eventos a lo largo del año, a los que hay que añadir las presentaciones de nuevos vehículos, rodadas, cursos de conducción y otras actividades en el que los clientes son mayoritariamente extranjeros y se alojan en hoteles en Valencia y lugares cercanos.

P: Es muy importante que se explique bien esta cuestión.

R: Por poner un ejemplo claro, si el impacto económico hoy en día es de unos 40 millones de Euros, sólo en el IVA se recauda 8 millones, por lo que cubre el gasto de un Gran Premio. A esto hay que añadirle el impacto mediático y el empleo inducido. Siempre he defendido que la construcción del Circuito Ricardo Tormo fue una buena idea y ha sido un proyecto dinamizador de la zona, los alcaldes y hosteleros lo confirman constantemente. Hay que tener claro que nosotros soportamos las actividades y el beneficiado es todo el entorno.

Imagen del Circuito Ricardo Tormo en Cheste | Circuito Ricardo Tormo en Cheste

P: En breve el Circuito Ricardo Tormo cumplirá un cuarto de siglo por lo que ya está más que consolidado, con una gran historia y grandes planes de futuro.

R: Para hablar bien del circuito tenemos que decir que el Ricardo Tormo en Cheste son casi 20 eventos al año, 310 días de ocupación de pista, con cuatro escuelas en la que está la Cuna de Campeones donde abrimos las puertas a todo piloto con talento de cualquier lado ya que siempre hemos demostrado que la Comunidad Valenciana es una tierra abierta al mundo, la fórmula de campeones para coches, una escuela de seguridad vial y de conducción. No podemos olvidar el centro de alto rendimiento especializado en tecnificación deportiva del motor que engloba las dos escuelas de pilotaje. Como proyectos de futuro podemos decir que me gustaría convertirlo también en un gran centro de ocio. Por eso hemos planteado una nueva sala de prensa, la ampliación de las zonas vip que son muy rentables, hacer un museo con tienda emblemática, generar una sede de educación vial, añadir un hotel en el interior del circuito y todo eso junto a lo que ya tenemos nos va a permitir meternos en el turismo de convenciones y congresos. Todo ello lo queremos hacer de manera sostenible y para ello también proyectamos un gran parque solar.

P: Un cuarto de siglo de historia y a por otro lleno de éxitos.

R: Ojalá sea así. Nosotros vamos a poner todo nuestro empeño para que así sea.