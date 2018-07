Fernando Alonso manda un mensaje a Hamilton de cara a 2018: "McLaren Renault no se lo pondrá fácil"

Fernando Alonso mantuvo una pugna con Hamilton en pista cuando el británico peleaba por el título mundial. Un periodista le preguntó si esa acción fue un mensaje de Alonso de cara al futuro: "Aún estoy aquí". Alonso fue claro en su respuesta: "Creo que él lo sabe. Sabe también lo fuerte que es el McLaren en las curvas, lo ha visto hoy. Creo que el año que viene ojalá se lo pongamos más difícil a él. Con suerte, McLaren Renault cambiará estos tiempos tiempos fáciles para él.

Al final llegó a los puntos. Costó, pero Fernando Alonso pudo sumar un punto en México. En una carrera donde salía penúltimo lastrado por las sanciones. El asturiano reconoció que fue "bonito" luchar con Lewis Hamilton al final de la prueba y admite que el McLaren ha crecido "enormemente" en esta recta final de temporada.

"Ha sido bonito luchar con Hamilton, pero es una pena que nos falte esa velocidad en recta. Ha sido un gran fin de semana, pero cuando perdemos el DRS somos muy vulnerables. Nos quedamos tras Sauber primero y luego tras Magnussen", dice Fernando.

Resalta el poderío en las curvas

Alonso afirma que el MCL32 ha evolucionado notablemente: "El coche ha crecido mucho, somos bastante competitivos con los Mercedes en curva. Nos ha ayudado la primera vuelta caótica con los problemas de los Renault".

Eso sí, Fernando admite que Brasil y Abu Dabi serán "como test": "Haremos diferentes tandas para conseguir información de cara a 2018".

