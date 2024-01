El español Carles Falcón, herido grave tras la segunda etapa del Dakar

El motorista español Carles Falcón está siendo sometido a todo tipo de pruebas médicas en un hospital de Ad Duwadimi (Arabia Saudí), después de tener que ser reanimado este domingo tras perder el pulso en una caída durante la segunda etapa del Dakar 2024.

El director del Dakar, David Castera, no pudo confirmar a los periodistas españoles desplazados si se teme por su vida, aunque comentó que el helicóptero medicalizado llegó al lugar de la caída 16 minutos después del suceso y que ahora mismo se le está haciendo un chequeo médico con todo tipo de pruebas para ver si es necesario operarle de inmediato o si debe ser trasladado aRyad, la capital, para ello.

Preguntado por si el español ya está fuera de peligro, comentó que "hay que esperar un poco más", ya que "hay que ver el escáner, si tiene algún derrame o los pulmones comprimidos", aunque señaló que "lo más grave es ver qué es lo que tiene en la cabeza" y quieren conocer "si ha tenido alguna fractura" en la cabeza o en el cuello, porque "parece que ha tenido un movimiento de la cabeza sobre el suelo".

Así, Castera comentó que "está más estable" que cuando lo encontraron y que lo han "recuperado, que es lo más importante", pero no puede "decir" nada más sobre si se teme por su vida, porque está en el hospital y el médico del Dakar que lo acompañaba, también.

Incidió en que no sabe si algún corredor llegó a reanimar a Falcón, aunque parece que "estaban más a mirar que a practicar", antes de concluir: "No tenemos el balance total por lo que no puedo decir nada más".

Con el dorsal número 135, Falcón, de Original by Motul, se cayó en el kilómetro 448 de la especial a las 15.52 horas hora local y, alertados por un piloto que seguía al motorista, los organizadores enviaron un helicóptero médico que atendió al motorista herido "en un estado que se consideró grave".

Por ello, Falcón fue trasladado por vía aérea al hospital Al Duwadimi y "en las próximas horas estará disponible un informe completo", informó la organización en un comunicado.