Entrevista a Fabio Quartararo, piloto de MotoGP: "Hay que tener paciencia con el proyecto de Yamaha"

¿Qué valoración hace del comienzo del campeonato?

Ha sido bastante complicado, pensando en los resultados conseguidos en carrera. En Tailandia tuvimos un problema con el grip del neumático trasero. En Argentina tuve un contacto con Bezzecchi por lo que no pudimos estar en los puestos de cabeza y en Estados Unidos terminamos décimos. Es cierto que en Qatar estuvimos un poco mejor y las sensaciones fueron mejores, pero tenemos que mejorar en el ritmo de carrera. Hemos logrado estar en la Q2 en todas hasta la fecha, pero debemos de dar un gran paso todavía.

El Covid tuvo mucho que ver en que las marcas japonesas no avanzaran al ritmo de las italianas, pero ha pasado más de un año de las concesiones y las distancias todavía son grandes

Seguimos todavía algo lejos, pero es cierto que a lo largo del año 2024 la moto al final del campeonato era bastante mejor que la del comienzo, aunque también hay que decir que los demás no han parado de mejorar también. Lo que pasa es que estábamos tan lejos que al final, aunque hayamos mejorado, la posición final en carrera sigue estando por debajo de lo que queremos

Al menos por momentos se le ha visto más arriba

En Qatar llegamos a estar terceros en los entrenos, mi compañero Miller llegó a ir cuarto también, pero de momento dependemos mucho del tipo de pista más que de la moto y tenemos que lograr ser rápido de manera regular en todos los circuitos.

¿El tener ahora un equipo satélite ayuda?

Estábamos muy solos y ahora con cuatro motos ayuda mucho ya que tenemos mucha más información. Antes era más complicado ya que cuando había motos satélites las motos no eran iguales y la información no era tan válida. Ahora tenemos cuatro motos iguales y vemos los motivos por el que un compañero va más rápido en una curva, por poner un ejemplo.

¿Qué tiene que decir sobre los que piensan que renovó con Yamaha pensando únicamente en el salario?

Creo que hay algunos que piensan en el corto plazo y no ven que a lo largo de la historia las marcas que más títulos tienen son las japonesas. Está claro que en los últimos años los resultados no han acompañado, pero también es cierto que están trabajando mucho, cambiando los métodos de trabajo, desarrollando un nuevo motor V4 y en teoría el año que viene ya estaremos usándolo. Tenía muy claro que este año sería también complicado y también no vamos a negar que la oferta económica ha ayudado en tomar la decisión de seguir en Yamaha. Esto es una suma de muchas cosas y el dinero también es importante, aunque no lo único. No es verdad que haya renovado únicamente por el dinero, también hay un proyecto deportivo detrás que ha pesado en mi decisión.

Por otro lado, Jack Miller ha criticado los bajos salarios de MotoGP

Cuando llegas al nivel más alto, como es MotoGP, puede haber pilotos que cobren más que otros, como puede pasar con Hamilton o Verstappen si lo comparamos con otros pilotos. Pero el que gana menos, tiene un salario mucho mayor que cualquier piloto de MotoGP, por lo que no puede ser que algunos pilotos de la máxima categoría cobren lo mismo que algunos de Moto2. Y luego los costes que están asumiendo los jóvenes pilotos que están intentando llegar al mundial ha subido considerablemente, por lo que una familia de clase media tiene muy complicado conseguir el presupuesto necesario para competir.

¿Qué espera de este fin de semana en Jerez?

Espero lograr un buen tiempo que me permita estar en una buena posición en parrilla, pero lo más importante es que me encuentre bien y sienta que voy rápido este fin de semana y en las próximas carreras. En Qatar sentía que era rápido y espero sentir las mismas sensaciones en Jerez

¿Para el lunes sabe si traen muchas cosas a probar en el test?

No tengo todavía la información ya que estoy pensando más en el fin de semana, pero, aunque no haya muchas cosas, lo importante es que lo que traigan nos sirva para dar otro paso más.

¿Qué opina de la temporada que está realizando Marc Márquez?

Siempre he dicho que para mi Marc Márquez es la referencia de MotoGP y aunque está claro que me gustaría ganar a mí, ha tenido una lesión muy dura y lo ha pasado muy mal. Fue capaz de dejar el equipo de toda la vida para irse a un equipo satélite y ganarse la Ducati oficial. Ha tenido mucho coraje y ahora mismo está el mejor piloto con la mejor moto y los resultados le están saliendo.

Ahora es Jorge Martín el que está pasando por esos malos momentos

Es muy duro ver a Jorge en esta situación, con muchas fracturas en el cuerpo en pocos días. Con Jorge tengo una buena relación, dentro del respeto que tengo por todos los pilotos, por lo que le deseo una pronta recuperación y pueda volver a competir lo antes posible en buenas condiciones.

¿Piensa que debió correr en Qatar?

Por supuesto que sí. Si no llega a ir Di Giannantonio detrás, se hubiera levantado y habría podido seguir corriendo. La lesión fue más por la mala suerte y bajo mi criterio, estaba en condiciones de correr. De lo que podemos estar contentos es que no fue tan grave como podía haber sido, ya que tenemos precedentes mucho peores.

¿Piensa que las motos han llegado a un nivel demasiado elevado?

Las motos de hoy en día llevan demasiados componentes y físicamente están llegando a ser muy duras para los pilotos. Realmente, a los aficionados les da igual si las motos corren un poco más o menos, lo importante es que vean adelantamientos, que vean carreras divertidas y disfruten en las gradas y televisores. Ahora es muy complicado adelantar y espero que con el nuevo reglamento veamos motos menos exigentes y los aficionados disfruten más.

¿Qué opina de qué en España haya tantas carreras?

Yo he corrido más en España que en Francia y solo tengo palabras de agradecimiento a España. Es parte de mi vida y es como si estuviera en casa. Este fin de semana en Jerez viviremos uno de los mejores ambientes del mundial, ya que es impresionante cuando pasamos por Nieto y Peluqui. Entiendo también, por otra parte, los que piden que haya menos carreras ya que aquí en España hay cuatro grandes premios, pero eso no depende de nosotros y habrá que ver lo que pasa en el futuro.