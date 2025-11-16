Diogo Moreira, campeón del Mundo de Moto 2: "Es un honor escuchar que soy el Pelé de las motos"

El trabajo y el esfuerzo al final tiene su recompensa. Diego Moreira dejó su Brasil natal con tan solo doce años para instalarse en España y dedicarse a las motos. Después de una temporada en el que Manuel González ha sido líder durante gran parte del campeonato, un gran final del piloto brasileño ha hecho que en el Circuito Ricardo Tormo se proclame Campeón del Mundo.

Pregunta: ¿Qué se puede decir en un momento como este?

Respuesta: La verdad es que estoy muy contento y muy tranquilo, pues me he quitado mil toneladas de mi espalda, no había presión, pero quería ganarlo y, sobre todo, porque tenía esto en mi mente y al final lo he conseguido.

P: ¿En la celebración que ha hecho se podría decir que Brasil ya tiene a su Pelé de las motos?

R: Bueno, falta mucho para que sea el Pelé de las motos, he ganado un campeonato y creo que cuatro carreras en Moto2 si no me equivoco en Moto2, pero lo hemos hecho, al final es bueno tener un campeón del mundo brasileño y yo creo que la gente estará muy contenta y se lo tengo que agradecer a todo el mundo.

P: ¿Qué habría pensado si alguien se lo hubiese dicho a mitad de la temporada?

R: Lo hubiera firmado desde principio de año porque al final hemos trabajado mucho para esto y la verdad es que después de tanto trabajo al final lo hemos conseguido. Ha habido momentos en la temporada en el que estábamos un poco lejos de nuestro objetivo, pero finalmente lo hemos conseguido.

P: ¿Ahora es cuando todo cobra sentido, el venir tan joven a España y todo lo pasado?

R: Hubo momentos difíciles, porque me vine muy joven a España, con solo 12 años vine con mi padre y al final dejamos todo de lado, a la familia, el trabajo de mi padre, entonces solo tengo que agradecer a todo el mundo que ha estado al lado mío, sobre todo a mi familia, que ha dedicado su vida para mí.

P: ¿Qué significa cerrar ese objetivo junto a dos amigos como lo son Marc Márquez y José Antonio Rueda?

R: Estoy muy contento porque creo que Marc y Rueda hicieron un año muy bueno y me alegro mucho por ellos, pues son dos personas con las que entreno y hablo mucho. Este fin de semana he estado con Marc y también he podido hablar con Rueda y la verdad es que estoy muy contento por ellos y ellos por mí.

P: ¿Le ha dado muchos consejos Marc?

R: Bueno, este año ha sido difícil estar juntos porque al final no paramos en casa, es difícil, pero Marc siempre me da consejos y estoy muy agradecido por sus consejos.

P: Hoy cierra un capítulo pero no se para, ahora se abre uno nuevo al subir a MotoGP

R: Tenemos que disfrutar el momento de ahora, disfrutar con el equipo y de la cena de hoy y ya el lunes pensaremos en MotoGP, pero de momento tenemos que disfrutar el momento.

P: ¿Se esperaba la celebración que le han hecho?

R: La verdad es que no me la esperaba, sabía que había montado algo pero no sabía el qué y luego vi a mi hermano allí y no me lo esperaba. Ir vestido de futbolistas está muy bien ya que es el deporte rey en Brasil, pero estos son muy malos ya que ninguno de los que estaban ahí juegan al fútbol, pero son todos mis amigos y estoy muy contento por eso (risas).

P: ¿Llegó a ver los nombres que llevaban a las espaldas?

R: Me han dicho que eran Pelé, Ronaldinho, Rivaldo y Neymar, cuatro 10 míticos de Brasil. Pues ya está, el otro diez de Brasil soy yo (sonrisas).

P: ¿Es bueno jugando al fútbol?

R: Qué va, yo no sé ni dar a la pelota, le di un par de toques ahí, pero por suerte me dediqué a las motos y ahora soy Campeón del Mundo.