Comienza el Mundial de Fórmula 1 más largo de la historia

De Bahrein a Abu Dabhi, pasando por Italia, en dos ocasiones, 22 países acogerán este año las 23 carreras del Mundial más largo de la historia de la Fórmula 1. A España llegará el 9 de mayo en Montmeló.

Junto a los recorridos clásicos como el de Mónaco, Spa en Bélgica, Monza en Italia o Silverstone en el Reino Unido, el Mundial estrena este año el circuito de Yeda en el Gran Premio de Arabia Saudí. Un trazado urbano que promete ser el más rápido del mundo.

La pandemia no ha sido excusa para frenar el empeño de Liberty Media de llevar su espectáculo a todos los rincones del planeta. Eso sí, de momento, no habrá público en los circuitos, las ruedas de prensa serán telemáticas y los pilotos vivirán en las burbujas de sus respectivos equipos.

No será una temporada cualquiera

La pandemia, las novedades en las reglas que cada temporada aprueba la FIA y las modificaciones en el calendario nos permiten aventurar que esta no será una temporada como las demás. De Lewis Hamilton y Mercedes va a depender que el cuento tenga un final distinto.

El piloto inglés luchará por su octavo título para romper el empate con Michael Schumacher. Mercedes es también la favorita para repetir título. Los tres únicos días de pretemporada que hemos visto en el circuito de Sakhir no permiten aventurarse en los pronósticos, solo Red Bull ha hecho exhibición de su poderío.

Aliciente para la afición española

El regreso de Fernando Alonso con Alpine y el estreno de Carlos Sainz con Ferrari serán un estímulo añadido para los aficionados españoles a la Fórmula 1.

El asturiano se confiesa emocionado y extra motivado para afrontar una temporada que promete ser muy exigente. "Ha habido mucha preparación para este momento, no solo con el equipo durante las pruebas y el trabajo realizado en ambas fábricas durante el período invernal, también a nivel personal. Desde que decidí unirme a Alpine me he esforzado para estar preparado mental y físicamente para la nueva temporada", señala el doble veces campeón del Mundo.

Carlos Sainz demostró en McLaren que reúne todos los requisitos para dar la talla en Ferrari. Por eso, tras una desastrosa temporada el curso pasado, una de las peores de su historia, la escudería italiana confía en el piloto madrileño y en Leclerc, para remontar el vuelo. El duelo entre estos dos jóvenes pilotos nos puede proporcionar alguno de los momentos más emocionantes de la temporada.

Sainz no tiene dudas y cree que "si hay un equipo que puede volver a la cumbre, ese es Ferrari", aunque celebró su último título en 2007.

Otro aliciente será el regreso de Aston Martin a la Fórmula 1 con Vettel a los mandos y ver entre los novatos a Mick Schumacher, el hijo del heptacampeón.