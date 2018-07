La catedral se rinde a Jorge

Amigos, cuando un lugar tan maravilloso como es la zona de Jerez de la Frontera y sus alrededores se pone a disposición de más de cien mil personas para disfrutar del Gran Premio de España de MotoGP, sólo hay que dejarse llevar y disfrutar del puente festivo. Y si encima vemos resurgir a Jorge Lorenzo en un fin de semana espectacular para el piloto mallorquín, esto nos hace ver que podemos vivir un mundial apasionante entre tres pilotos que están marcando una época en MotoGP. De momento Yamaha ha ganado tres de las cuatro carreras de este año y nadie se esperaba esto a principios de temporada. Pero Marc Márquez es uno de los pilotos más fuertes mentalmente que me he encontrado en los más de 25 años que llevo viendo carreras y creo que sigue siendo el máximo favorito al título, aunque no lo está teniendo tan fácil como el año pasado.

Jorge necesitaba un fin de semana así para demostrarse a sí mismo que está capacitado para luchar por el campeonato. Ya fue capaz de hacerlo ante Valentino Rossi y eso únicamente ha sido capaz de hacerlo el piloto mallorquín como compañero de equipo. A partir de ahora se abren muchas expectativas entre los tres pilotos y todo apunta a que vamos a vivir grandes carreras y en la que los tres pilotos conseguirán repetir en lo más alto del cajón.

En Moto2 lástima la precipitación de Álex Rins al ver que tenía el segundo puesto al alcance de la mano. La juventud y las ganas le hicieron cometer un error y no terminar la carrera cuando tenía otro podio al alcance de la mano y estar a tan sólo un punto de Zarco, aunque quedan muchas carreras y todo puede pasar. Gran victoria de Folger y la buena noticia es ver a Tito Rabat luchando de nuevo por las victorias después de un comienzo muy dubitativo.

Y en Moto3 Danny Kent se empieza a distanciar de sus rivales con la tercera victoria consecutiva, aunque hay una firme promesa que ya es una realidad llamada Fabio Quartararo que seguro dará más de una sorpresa pronto. Es la cilindrada donde lo vamos a tener más difícil de las tres y hay que decir que tarde o temprano tenía que pasar. El dominio mostrado por los pilotos españoles no era normal y es bueno para el motociclismo que aparezcan jóvenes promesas de países diferentes.