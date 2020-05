Oficial: Carlos Sainz, nuevo piloto de Ferrari

El piloto madrileño de Fórmula 1, Carlos Sainz, ya es nuevo piloto de Ferrari. A partir de 2021, cambiará Mclaren por la escudería italiana para las siguientes dos temporadas. El pasado lunes se hacía oficial la salida de Sebastian Vettel de Ferrari, un anuncio que se esperaba, pero que se produjo antes de tiempo. Fue a partir de ese momento cuando el nombre de Carlos Sainz empezó a sonar con fuerza, y se conocieron los detallas de una negociación que llevaba en curso más tiempo del que había trascendido.

Sáinz compartirá equipo con Leclerc

De esta forma Ferrari se asegura a dos grandes pilotos para el mundial a partir de 2021. Charles Leclerc, en principio será el piloto número uno, pero la pista tendrá que decidir quién es mejor. La razón del fichaje del madrileño se ha llevado a cabo por varias razones. La primera es, que Carlos Sainz ha logrado grandes resultados en los diferentes equipos que ha tenido, y su podio el pasado año con Mclraen, confirmó las buenas impresiones que ya existían sobre él. También dejó buenas impresiones en el poco tiempo que estuvo en Renault, logrando mejores resultados que su compañero de equipo.

Las razones que han llevado a Carlos Sáinz a Ferrari

Otra de las razones que han pesado es que está considerado como uno de los pilotos más moderados de la parrilla. En los años que lleva en Mundial, no ha protagonizado ningún enfrentamiento pese a haber tenido a compañeros como Verstappen en Toro Rosso, donde si hubo una gran tensión ya que el Carlos Sainz demostró que tenía talento para pelear mano a mano con el piloto belga, y a la vez evitó los incendios que éste estaba dispuesto a provocar por la alta competitividad que existía entre ambos. Esa tensión no solo no provocó un distanciamiento entre ambos, en la actualidad mantienen una buena relación.

Sigue el testigo de Fernando Alonso en Ferrari

Carlos Sainz se convierte en el quinto piloto español en Ferrari, y el tercero con volante oficial para una temporada, después de Alfonso de Portago, que disputó cinco grandes premios, y Fernando Alonso, que logró once victorias, y se quedó tres años rozando el campeonato del mundo, logrado el segundo puesto del mundial en dos ocasiones, durante las cuatro temporadas que formó parte del equipo. Pedro de la Rosa también fue piloto probador de la escudería italiana, pero no llegó a competir en ninguna carrera. Marc Gené es uno de los pilotos más valorados de Ferrari pese a que tampoco ha tenido volante oficial. Ha sido piloto probador desde 2005.

McLaren ya ha anunciado a su sustituto

Por su parte, Mclaren ha anunciado que Ricciardo ocupará el asiento de Carlos Sainz a partir de 2021. Esto deja un sitio libre en Renault, y son muchos los expertos que apuntan a que ese asiento podría estar reservado para Fernando Alonso.

Daniel Ricciardo ficha por Mclaren

