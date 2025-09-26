Bezzecchi domina los libres de Japón con Marc Márquez tercero

Bezzecchi marcó un mejor tiempo de 1:43.193, que se quedó a milésimas de segundo del récord absoluto del circuito, que ostenta el español Pedro Acosta (KTM RC 16) desde 2024 en 1:43.018, quien acabó en la segunda posición después de sufrir también una caída, con el líder del mundial Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) en el tercer puesto. El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que por la mañana había logrado el segundo mejor tiempo tras el italiano 'Pecco' Bagnaia, no comenzó demasiado bien la práctica oficial al irse por los suelos en la curva cinco, mientras que Marc Márquez se iba 'largo' en la curva tres, aunque controlando en todo momento la situación.

Fue otro español, Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24) la primera referencia válida de esa tanda al rodar en 1:44.423, que era seis milésimas de segundo más rápido que el registro que previamente había establecido el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V). Con Aldeguer como el referente, por detrás tuvieron que ir remontando posiciones poco a poco tanto Bagnaia como Marc Márquez, con todos los pilotos trabajando al máximo para lograr el mejor compromiso en un trazado que es de los más exigentes del campeonato con el sistema de frenos. Y es que la presencia de muchas zonas de frenado muy fuertes y seguidas impide que los discos de carbono se enfríen correctamente, pues en la curva uno la temperatura supera los 550 grados y luego se acercan a los 700 después de la curva 3 y que suben aún más tras la curva 4.

Las temperaturas vuelven a bajar en la segunda parte del trazado, para subir a partir de la curva 10, volviendo a los niveles vistos en la curva 1 y superando los 650°C en la curva 11, toda una exigencia para los frenos, en uno de los pocos circuitos, junto a Austria y Tailandia en donde es obligatorio usar los discos de freno de 340 y/o 355 milímetros de diámetro. De vuelta en pista, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) fue de los primeros en probar su velocidad y, por ello, se encaramó al primer puesto, por delante del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que por la mañana sufrió dos caídas, el español Pedro Acosta (KTM RC 16), que como el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) superaron el registro de Aldeguer.

Quartararo paró el cronómetro en 1:44.044 para superar por 51 milésimas de segundo a Bezzecchi, mientras que Jorge Martín (Aprilia RS-GP) se iba al suelo en la curva siete cuando era decimonoveno, apenas unos instantes antes de que acabase igual que él Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), que se cayó en la curva nueve y tuvo que regresar corriendo a su taller. Con 22 minutos de sesión por delante, muchos de los pilotos volvieron a sus talleres para preparar sus primeros 'time attack' y una de las primeras sorpresas llegó protagonizada por el español Alex Rins, que colocó su Yamaha YZR M 1 en la quinta posición.

Aunque por detrás ya estaba con parciales de vuelta rápida algunos de los principales protagonistas de la categoría, como el español Pedro Acosta (KTM RC 16), que rodó en 1:43.943, aunque por detrás de él, el italiano Luca Marini (Honda) lo hizo en 1:43.884. La batalla por el mejor tiempo había comenzado, pues a Marini lo superaron poco después Bagnaia, Di Giannantonio, Bezzecchi y nuevamente Acosta, el más rápido de todos ellos, con 1:43.557, y todavía con diez minutos de sesión por delante. Alex Márquez mejoró su mejor tiempo personal para ascender hasta la quinta posición, igualado a la milésima de segundo con Jorge Martín, cuando el italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) se iba por los suelos en la curva nueve y Marc Márquez no encontraba su mejor rendimiento en pista, por entonces fuera de la segunda clasificación directa, no así su compañero Bagnaia, que era séptimo.

Bagnaia fue el primero en sacar provecho de las últimas modificaciones en su moto al rodar en 1:43.539, lo que le encaramaba a la primera posición, pero con Marc Márquez marcando ya parciales de vuelta rápida desde el principio, para completar el giro en 1:43.360, superado por Joan Mir (Honda RC 213 V) con un tiempo de 1:43.361 y del italiano Bezzecchi, que paró el cronómetro en 1:43.193. Mientras estos pilotos mejoraban sus tiempos, Pedro Acosta, que había marcado el segundo mejor tiempo, se fue por los suelos instantes después en la curva uno, en tanto que Alex Márquez, por entonces, estaba fuera de la segunda clasificación directa.

En su último intento Alex Márquez tuvo que abortar su propósito al fallar ya en el primer parcial, lo que le obliga por primera vez en lo que va de la temporada a pasar por la primera clasificación, no así a su hermano Marc, que acabó tercero. El mejor tiempo fue para Marco Bezzecchi, por delante de Pedro Acosta, Marc Márquez, Joan Mir, Fabio di Giannantonio, Luca Marini, 'Pecco' Bagnaia, Fabio Quartararo, Raúl Fernández y Johann Zarco, que fueron quienes entraron en la segunda clasificación directa. Tendrán que pasar por la primera clasificación pilotos como Fermín Aldeguer, Alex Márquez, Jorge Martín o Enea Bastianini, entre otros.