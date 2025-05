Aprilia deja claro que el contrato de Jorge Martín es "válido y efectivo"

La citada nota indica, textualmente: "El contrato entre Aprilia Racing y Jorge Martín es válido y efectivo, y como tal debe ser respetado hasta su fecha de expiración (finales de 2026) por ambas partes, como de hecho Aprilia Racing ha cumplido en todas sus partes, en tiempo y forma, y continuará haciéndolo en el futuro".

El fabricante de Noale aclara que "Aprilia Racing niega la existencia de negociaciones entre las partes para modificar la duración del contrato, que sigue siendo la acordada originalmente, y no comenta asuntos que no le conciernen directamente, pero sí espera que otros equipos no hagan ofertas de ningún tipo a pilotos que tienen contrato, pues tal comportamiento sería también ilegítimo". Por último, el texto destaca que "todo el equipo apoyará a Jorge en su recuperación física, como siempre lo ha hecho", al tiempo que pone de relieve que "está deseando que vuelva a la pista con la RS-GP".