Álex Márquez: "Es una victoria muy especial después de la caída del sábado y los últimos resultados"

Vaya manera de sacarte la espina del disgusto de ayer. Y compare, por favor, en sensaciones esta victoria con la de Jerez, porque aquí Marc le ha perseguido hasta el final, y ha podido con él.

Sí, difícil de comparar… Me quedo con las dos. Es verdad que Jerez algo más por la afición y por esa curva Nieto-Peluqui, que es mágica, siempre lo he dicho. Pero aquí aún es más especial por cómo he gestionado la carrera, por tener a Marc detrás durante 24 vueltas, o 22, porque las dos primeras las ha hecho delante, el quitarme la espinita de ayer. O sea, todo ha sido muy especial, tocaba. Y, sobre todo, creo que esta es más especial por cómo venía de las últimas carreras, que creo que no habíamos estado del todo finos en muchos momentos. Entonces, el volver con esta convicción y con esta claridad mental era muy importante aquí.

Sé que le da igual esa guerra, pero con este resultado Marc no tendrá opciones en Misano y se podría decir que Álex Márquez le hace un favor a Rossi.

(Risas) Me da igual. El pique lo tengo con Marc, que este año vamos 2 a 1 en carreras en España. Yo he ganado dos, él una, así que, en Valencia, el desempate. A ver si me iguala, o gano yo. Y a partir de ahí, veremos. Me gusta más ese pique. Y poco más. Al final yo intento hacer lo mejor, él ganará su noveno tarde o temprano, da igual que sea en Misano, en Japón o en Indonesia, o cuando sea, porque tiene mucha ventaja, y nosotros intentaremos empujar lo máximo para poder ser subcampeones.

Y para terminar con el pique, aquí en Montmeló tiene la triple corona, al ganar en Moto3, Moto2 y MotoGP, cosa que Marc no tendrá nunca.

Eso era importante, nunca lo había conseguido y hacerlo aquí, en casa, en un circuito que me encanta y en el que siempre he sido rápido, ya son palabras mayores, el ganar en las tres categorías. Así que superfeliz. Es un dato sólo, pero la verdad es que te llena de orgullo.

Aquí fue donde probó por primera vez la GP24, hace nueve meses. Fue un poco amor a primera vista. ¿Se esperaba en aquel momento todo lo que ha ido viniendo después?

No, honestamente, no. Tienes la ilusión, un poco la esperanza. Ayer salió un poco el tema del test, donde me caí a última hora haciendo medio simulacro de sprint, me caí en la siete. Y les dije: 'He tenido la misma sensación que cuando me caí en el test'. O sea, me sentía tan bien encima de la moto que sentía que la caída no podía llegar en ningún momento. Me acordé de ese test, y hoy he dicho: ‘Hay que ir a por ello’. Ese test fue muy importante, y vimos que había mucho potencial, y ahora hay que seguir haciendo esto hasta el final de la temporada. Da igual donde estemos el domingo, pero al menos sacar el cien por cien e irnos a casa sabiendo que hemos dado nuestro cien por cien en cada gran premio.

¿Qué circuito cree que le puede beneficiar de los siete que faltan?

(Resopla) Malasia siempre se me ha dado bien. A partir de ahí los otros son circuitos que no se me dan mal, que siempre se me han dado bastante bien.

¿Tiene la sensación de que le ha ido muy bien hoy que Marc no lanzara la toalla como hizo ayer en el sentido de que siempre tú estabas tensionado?

Bueno, también tenía a Enea bastante cerca, y lo ha probado. Al final ha bajado la guardia a cuatro del final. Ayer la bajó a cinco del final y me caí a cuatro del final. Más o menos ha sido una carrera muy parecida. Es verdad que tenía algo menos de ventaja, pero intentaba gestionar muchísimo. Creo que he hecho un 39 en la vuelta 8 más o menos, y ahí he intentado a ver si podía llegar al segundo, y a partir de ahí gestionar, pero he visto que él estaba enganchado y que no me dejaría ir. Mi mejor carrera en MotoGP, porque, al final, sí, en Jerez gané, pero el poder mantener a un Marc durante 24 vueltas, 22 en este caso, detrás, no es fácil. Nunca vas relajado porque sabes que en cualquier momento se va a tirar al ataque.

Que su madre fuese de azul, no tiene nada que ver, ¿no?

No, no, al final son cositas del armario, ha cogido lo primero que ha encontrado en el armario y ya está.

Iba usted hoy después de la caída de ayer.

Puede ser (risas).