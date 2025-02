Alex Márquez le quita la primera plaza a su hermano Marc

Alex Márquez marcó un mejor tiempo de 1:29.020 en su última vuelta rápida con el que dejó 'colgado' a su hermano en la segunda posición, en tanto que el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) se vio molestado en su intento de vuelta rápida por su compatriota Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24), que le obligará a pasar por la primera clasificación al concluir decimotercero. Aunque en los minutos iniciales se pudo ver a los pilotos de Honda en cabeza de la tabla de tiempos, al francés Johann Zarco y al español Joan Mir, en su primer intento de vuelta rápida ya estaba Marc Márquez en cabeza de la tabla de tiempos con un registro de 1:30.044.

Por detrás y tras solventar algunos problemas técnicos matinales, saltó a la primera posición el español Pedro 'Tiburón' Acosta, quien rodó con su KTM RC 16 en 1:30.039, apenas cinco milésimas de segundo más rápido que el ocho veces campeón del mundo. Casi todos los pilotos entraron en sus talleres para continuar con la puesta a punto de sus prototipos, con especial mención a los pilotos de Honda y Yamaha, que parecen haber dado un paso adelante importante para acercarse a los prototipos más rápidos de la categoría.

Apenas unos minutos más tarde regresó a pista un Marc Márquez que se mostró muy cómodo y mucho más adaptado a su nueva Ducati Desmosedici GP25, que aunque mantiene el motor de la GP24, en realidad éste es una evolución del motor del pasado año que su compañero de equipo, el italiano 'Pecco' Bagnaia ha venido a denominar GP24.9. Tras una vuelta inicial de lanzamiento, el ocho veces campeón del mundo comenzó a marcar parciales de vuelta rápida con los que fue el primero en romper la barrera del minuto y 30 segundos, como ya hiciese por la mañana, al rodar en 1:29.850, con Acosta segundo y un cada vez más competitivo Joan Mir en la tercera posición con su Honda RC 213 V.

Su compañero de equipo 'Pecco' Bagnaia debió sentir 'celos' de Márquez y en su segunda salida a pista marcó su mejor vuelta rápida de la sesión para colocarse en la cuarta plaza a poco más de dos décimas de segundo del español (0.234), mientras que en la curva doce se iba por los suelos el australiano Jack Miller con su nueva Yamaha YZR M 1 de la escudería Pramac que dirige el italiano Gino Borsoi y 'Fonsi' Nieto ejerce de 'coach'. Ya en la segunda parte de la sesión y 'tirando' de neumáticos blandos ejes, el francés Johann Zarco consiguió encaramarse a la primera plaza con un tiempo de 1:29.624.

Por detrás de él, el ocho veces campeón del mundo, sin emplear los compuestos más blandos de neumáticos, que seguramente reserva el equipo para la clasificación, logró rodar muy cerca del francés con compuesto duro delante e intermedio detrás, en una clara búsqueda de las mejores referencias, aunque no tardó en entrar en su taller justo cuando salía a pista su compañero de equipo Bagnaia. Con el francés en cabeza de la tabla, fue curioso ver hasta tres Honda entre las cinco primeras posiciones, una situación que hacía mucho tiempo que no se daba y que evidentemente dejaba entrever el paso adelante de los ingenieros japoneses, encabezados ahora por el ex ingeniero de Aprilia, el italiano Romano Albesiano.

Dentro ya del último cuarto de hora 'Tiburón' Acosta desbancó de la primera plaza al francés con un tiempo de 1:29.509 y con Marc Márquez ya en 'modo ataque', pues en su primera vuelta rápida rodó en 1:29.374, lo que permitía albergar la esperanza de que pudiese protagonizar algún giro más a ese mismo ritmo, como así fue, pues el ocho veces campeón del mundo paró el cronómetro en 1:29.197. Su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), que iba también en parciales de vuelta rápida, ralentizó unas milésimas su tiempo en los dos últimos parciales para acabar segundo con 1:29.400, en tanto que en otra zona del circuito 'Pecco' Bagnaia protagonizaba su intento de vuelta rápida, pero sólo para ocupar la novena posición.

En Yamaha, el francés Fabio Quartararo se encargó de luchar por entrar en la segunda clasificación directa desde la octava plaza que ocupaba en ese tramo final y que consiguió ascender hasta la tercera plaza con 1:29.485, si bien le duró poco, al haber muchos pilotos en pista haciendo ya su último 'time attack', por lo que se vio superado por pilotos como Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), Franco Morbidelli o Alex Márquez. Marc Márquez aún tuvo tiempo de intentar alguna vuelta rápida más, pero una bandera amarilla en pista anuló la que estaba protagonizando en esos instantes, que le situaba por debajo del 1:29, con un 1:28.8, mientras que en su último intento 'Pecco' Bagnaia se encontró con Franco Morbidelli, lo que le hizo cortar el acelerador y le dejó fuera de la segunda clasificación.

Ya literalmente con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta Alex Márquez le arrebató la primera plaza a su hermano por apenas unas milésimas de segundo (52) al rodar en 1:29.020. Tras los hermanos Márquez consolidaron sus posiciones para pasar a la segunda clasificación directa Pedro Acosta (KTM RC16), Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24), Joan Mir (Honda RC 213 V), Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), que mejoró notablemente respecto a la mañana, Fabio Quartararo y el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP). Se quedaron fuera de esa segunda clasificación y por tanto obligados a disputar la primera clasificación, pilotos de la talla de Maverick Viñales (KTM RC16), 'Pecco' Bagnaia y su compatriota Fabio di Giannantonio, Enea Bastianini y Luca Marini o Alex Rins.