Aleix Espargaró estalla contra Marc Márquez

Aleix Espargaró se ha mostrado muy crítico con Marc Márquez tras los primeros entrenamientos libres en el GP de España en el Circuito de Jerez. Aleix, que le hizo un mal gesto a Marc en pista durante el FP2, estaba molesto con que Marc le estuviera buscando rueda para ir más rápido en pista.

"Todo el mundo lo ha visto hoy. Ha estado un minuto esperando. Me he puesto bastante nervioso. Venía tirando y él estaba parado esperando. Pero bueno, no me voy a quejar que luego soy yo el que siempre se queja. Ha hecho la vuelta en más de dos minutos y las Moto3 ruedan en 1:46. Poco más que añadir", declaró el piloto de Aprilia, que ya en el último Gran Premio tuvo sus más y sus menos con su hermano, Álex Márquez.

Sobre el pilotaje de Marc dijo que "él no te da dos segundos y te pilla, va a tocarte el escape, oyes en todo momento su moto, no me puedo concentrar en mi trazada. Yo he cogido muchas ruedas, cien veces más que él, pero todo el día en medio de la pista... Hoy casi tira a mi hermano (Pol Espargaró), a Remy Gardner, a Oliveira, a mí me ha molestado en la vuelta. No me parece muy normal".

Espargaró cargó también contra Dirección de Carrera pidiendo un cambio en las normas. "El problema es que no hay ninguna regla que diga que no puedes esperar. Si tú estás en medio de la trazada, y el piloto de atrás no viene en vuelta lanzada, no estás haciendo nada ilegal. Lo cual es ridículo", se quejó Aleix.

"Se queja por todo"

Marc Márquez no dudó en contestar a estas declaraciones de Aleix Espargaró siendo también bastante crítico con la actitud del piloto de Aprilia. "Es lo natural del motociclismo. Se queja por todo. No sé exactamente por qué se quejaba esta vez. Creo que cuando yo estaba en esa posición, porque lo he estado, delante en el Mundial, yendo rápido y me buscaban rueda, me sentía fuerte, no me quejaba. Es normal si estás delante en el Mundial, te tienes que sentir orgulloso de que te busquen la rueda", declaro Marc.

La tuvo con Álex Márquez en Portimao

Espargaró se mostró también muy crítico, esta vez con Álex Márquez, tras la última carrera en el GP de Portugal. "Me ha chocado cuatro veces. No entiendo muy bien estos tipos de conducción. La verdad es que me ha desquiciado bastante. Sé que son carreras, pero tiene que haber unos límites dentro del respeto".

Márquez le respondió diciendo que "por eso me pagan, para defender mis colores. Si tiene que haber algún contacto pues puede haberlo. No es intencionado, de ninguna manera. Si me pasa y se va largo pues lo intento por dentro".