Morata: "Si no me llego a ir del Real Madrid no estaría en la Selección"

Cierre soñado de la temporada para Álvaro Morata tras un año en el que ha tomado decisiones complicadas que le han salido bien. El delantero dejó el Real Madrid, su casa, para irse a un grande como la Juventus y para terminar siendo titular y pieza clave en el subcampeonato en la Champions, así como en la conquista de la Coppa y en la Serie A. Ahora, Morata está concentrado con España de cara al importante partido ante Bielorrusia, válido para la clasificación para Francia 2016.

El punta agradece todo a la Juventus: "Si no me llego a ir del Real Madrid no estaría aquí. Ha sido un buen año en un cambio difícil para mí. Creo que todavía puede ser mejor. Estoy con muchas ganas e ilusión de poder estar aquí. Todo es gracias a la Juventus. Debo mucho a mi club por la apuesta fuerte que hizo por mí sin tener tantos motivos para hacerla. Soy feliz, tengo que demostrar en la Juventus que aún tengo mucho que darle respecto a lo que me han dado ellos".

Morata habla sobre lo que significa para él ponerse la camiseta de España: "Es de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Tengo una nueva oportunidad de defender a mi país y a una selección que tiene mucho que dar. Llevo pocos partidos, ilusión y trabajo no va a faltar por mi parte, espero rendir bien, hacer que el equipo gane y si es metiendo goles mejor. Lo daré todo por la camiseta de España".

Álvaro sabe que su función con la selección va más allá de marcar tantos: "Es verdad que un delantero vive del número de goles que hace, pero aquí hay muchísima calidad con gente que marca desde segunda línea. Aquí el trabajo es otro y por encima está el juego del equipo".