Mireia Belmonte no acudirá al Mundial de Natación de Kazán

La nadadora española Mireia Belmonte ha anunciado que no estará presente en los Campeonatos del Mundo de Natación, que se disputan hasta el 9 de agosto en la ciudad rusa de Kazán, por una bursitis en su hombro que puede poner en peligro su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

"Finalmente no acudiré al Mundial de Kazán. Lo he intentado hasta el último momento pero mi lesión no me deja estar al 100%. Agradecer el apoyo de la gente que ha estado a mi lado en los momentos difíciles y a todos los que han colaborado en mi recuperación", anunció en redes sociales.

La de Badalona, que se había inscrito en cuatro pruebas para defender las medallas que logró en Barcelona 2013, tomó la decisión después de realizar unas pruebas médicas el viernes y un test con su entrenador, Fred Vergnoux, este domingo.

De esta forma, la campeona mundial, europea y doble subcampeona olímpica tomará un descanso necesario para remitir el prolongado dolor que siente desde hace tiempo y se dedicará a recuperarse junto a los médicos en un periodo entre tres y seis semanas de reposo.