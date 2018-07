Mestalla, un duro examen para el líder en el comienzo de año

El Real Madrid visita al Valencia -en vivo, a las 17:00 horas en antena3.com- en una de las visitas más complicadas del curso para el líder de la Liga. Sergio Ramos ha viajado con el equipo y es la gran duda en el once de Ancelotti . El conjunto blanco busca su 23º victoria consecutiva en partido oficial. El Valencia, que hará el pasillo al Madrid tras proclamarse campeón del mundo en Marruecos, quiere acabar con la racha blanca y se agarra a su nuevo fichaje, el argentino Enzo Pérez.

El Valencia recibe en Mestalla, estadio señalado por el madridismo como uno de los más duros que visitar en la temporada, con la intención de frenar a un Real Madrid que llega eufórico tras la consecución del título de campeón del mundo y con la intención de prolongar los 22 encuentros consecutivos ganando en competición oficial.



Mestalla es el gran baluarte del Valencia para este encuentro que mide a un equipo que se está formando tras la llegada al club de Peter Lim, frente a una máquina engrasada que camina con firmeza al frente de la Liga.



La afición valencianista demostró su fidelidad llenando el Antonio Puchades de la ciudad deportiva de Paterna y reuniendo a más de 8.000 personas en Mestalla para dar la bienvenida al argentino Enzo Pérez, nuevo fichaje en el mercado de invierno. Precisamente, el centrocampista procedente del Benfica será la gran novedad en la alineación del portugués Nuno Espirito Santo frente al Real Madrid.



La baja del mediocentro defensivo Javi Fuego, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, será cubierta por el internacional argentino que acompañará en el centro del campo a Dani Parejo y André Gomes.



El argentino Pablo Piatti y el argelino Sofiane Feghouli, que actuaron en el último partido frente al Eibar como falsos laterales, regresarán a su posición habitual en las bandas del centro del campo para abastecer de balones a Álvaro Negredo, quien actuará en la punta del ataque en uno de esos partidos siempre especiales para él por su pasado en el club blanco y las puertas cerradas que siempre tuvo para poder triunfar con el primer equipo.



Mientras, en la defensa volverán los laterales Barragán y Gayà, que cedieron su lugar en Ipurúa para que el equipo jugara con una defensa de tres integrada por Orban, Otamendi y Mustafi, los dos últimos mantendrán su lugar en el centro de la defensa para acompañar a los dos laterales naturales del equipo. Diego Alves, en la portería completará la alineación de Nuno.



El Real Madrid comienza 2015 con un encuentro duro que da paso a un mes de enero cargado de partidos que marcará el camino de la temporada. Antes de encarar la dura eliminatoria copera ante el Atlético de Madrid, que mostrará el interés del conjunto blanco en la Copa del Rey este año con el Barcelona en el horizonte si supera los octavos de final, encara la siempre complicada visita a Mestalla donde su racha se examina.



La derrota con la que cerró un brillante 2014, en [[LINK:INTERNO||||||un amistoso ante el Milan]], mostró el precio que se paga cuando un encuentro no se afronta con la actitud correcta. Poco tendrá que ver la imagen del Real Madrid ante el Valencia, con su récord de 22 triunfos consecutivos intacto, en el momento más exigente para mantenerlo y llegar con tres más al Récord Guiness.



El equipo de gala de Carlo Ancelotti cuenta con una duda principal, la presencia de Sergio Ramos. Tras disputar lesionado la final del Mundial de Clubes y ser el mejor jugador, el deseo del técnico es diferente en una competición donde el liderato y la ventaja de puntos permite margen de error.



Ramos sólo jugará si está totalmente recuperado de su lesión muscular, si no será el francés Raphael Varane el que ocupe su hueco en el centro de la zaga. La defensa tendrá una variante añadida en el lateral izquierdo. El brasileño Marcelo ya está recuperado de la lesión muscular con la que terminó el Mundial pero la intención de Ancelotti es no forzar y dar minutos al portugués Fabio Coentrao.



El resto del equipo madridista será el habitual, con el colombiano James Rodríguez regresando en Liga tras reaparecer en Marruecos en el Mundial superado su problema de gemelo. En ataque, el portugués Cristiano Ronaldo pone su cuenta del año a cero. El devorador de récords cerró 2014 con 61 goles y 19 asistencias. El 2015 lo comienza con el mismo hambre de éxito.



Alineaciones probables:



Valencia: Diego Alves; Barragán, Mustafi, Otamendi, Gayà; Parejo, Enzo Pérez, André Gomes; Piatti, Feghouli y Negredo.



Real Madrid: Casillas; Carvajal, Pepe, Ramos o Varane, Coentrao; Kroos, Isco, James; Bale, Cristiano Ronaldo y Benzema.