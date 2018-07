Messi: "Era un desafío cambiar la imagen que había dado el año pasado"

Leo Messi habló en el programa 'Mundo Leo' de DeporTV sobre su gran momento de forma: "Este año intenté de inicio arrancar lo mejor posible. Sabía que no venía de un gran año, donde pasé por muchos problemas tanto dentro como fuera de la cancha. Era un desafío cambiar toda la imagen que había dado la pasada temporada. Y volver a ser el que era. Ese era mi objetivo y con esas ganas he empezado la temporada".



El astro argentino analizó la mejoría del Barcelona desde la derrota de Anoeta: "La verdad es que estamos muy bien. Por suerte, después del partido de la Real Sociedad, donde no habíamos arrancado bien el año, cambió todo. Ahora estamos en otra dinámica, nos sale todo".



Messi pide calma a la afición culé: "El equipo está con confianza y cambió la actitud y las ganas, y eso hizo que hoy estemos como estamos. Pero queda mucho, todavía no se ha ganado nada. Quedan muchos meses de competición tanto en la Liga como en la Champions. Hay que terminar de definir el pase a la final de Copa".



Sobre el Manchester City

Messi analizó también la eliminatoria de Champions: "Nos tocó el Manchester City como el año pasado y es un equipo formado por grandes jugadores, así que será un doble enfrentamiento muy difícil. El objetivo para ellos es pasar porque hace tiempo que no lo logran. Será igualado y los detalles van a notarse mucho. Va a ser un lindo partido porque, además se han reforzado mucho".