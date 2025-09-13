María Pérez consigue en Tokio su tercer oro mundial: ningún otro atleta español lo había logrado antes

La atleta española María Pérez continúa agrandando su leyenda. En los Mundiales de atletismo de Tokio se ha proclamado campeona del mundo de 35 kilómetros marcha, inaugurando así el medallero español. Con este oro ha revalidado el título que logró en 2023 y ha logrado su tercer oro, un hito que ningún atleta hombre o mujer había logrado nunca en la historia del atletismo español.

La alta humedad -90%- y los 25 grados de temperatura no han sido un impedimento para María Pérez que ha cruzado la meta con un tiempo de 2:39:01, casi tres minutos y medio (3:23) por delante de la segunda clasificada, la italiana Antonia Palmisano, y casi cuatro (3:43) por delante de la ecuatoriana Paula Torres.

Tanto hombres como mujeres salieron a la vez. Desde el primer momento, la atleta española se colocó en los puestos de cabeza. Con el paso de los kilómetros, Pérez comenzó a hacer cambios de ritmo para intentar dejar atrás a sus rivales, algo que consiguió pasada la media maratón, en el kilómetro 23.

Con esta victoria, María Pérez revalida los títulos que consiguió en Budapest en 2023 (campeona del mundo en 20 y 35 kilómetros marcha) y supera los metales de sus compañeros Álvaro Martín y Abel Antón, siendo la única atleta española con tres oros en Mundiales de atletismo.

Un palmarés que puede aumentar dentro de una semana

Esta medalla se suma, además de los metales anteriormente mencionados, a la medalla de oro que consiguió en los Juegos Olímpicos de París 2024 (categoría mixta), la plata en los 20 kilómetros en la misma cita y el título de campeona de Europa de 20 kilómetros en 2018. Con el oro de Tokio son ya 22 las medallas de la marcha española.

Además, puede aumentar este gran palmarés, ya que el 20 de septiembre disputará los 20 kilómetros marcha también en Tokio. "Yo sé que tengo los focos en mí, pero siempre voy a mi bola. Pienso que no hay nadie mejor que yo. No tener pensamientos negativos es una de las cosas que diferencia al que va a ganar del que va a perder. Se dice que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Yo digo que es el asfalto el que pone a cada uno en su sitio", ha dicho la granadina tras ganar el oro.

En cuanto a las otras dos españolas que competían en la prueba, terminaron en el top 10: Raquel González terminó sexta (2:45:41) y Cristina Montesinos, séptima (2:46:44). Entre los hombres españoles, Daniel Chamosa amasó un gran puesto de finalista, sexto (2:30:42); Miguel Ángel López concluyó en duodécima posición (2:33:45) y Manuel Bermúdez fue decimotercero (2:35:19).