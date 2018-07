Marc Gasol lidera la remontada en Portland

El pívot español Marc Gasol fue el líder del ataque al aportar 21 puntos y los Grizzlies de Memphis se acreditaron el triunfo al vencer 92-98 a los Trail Blazers de Portland. Con su victoria, los Grizzlies (40-14) sumaron ocho en los últimos 10 partidos y se afianzan líderes en la División Suroeste y sublíderes en la Conferencia Oeste.



Gasol jugó 36 minutos, encestó 9 de 17 tiros de campo, se fue perfecto en los de personal con 3 de 3, logró seis rebotes, dio cuatro asistencias y puso tres tapones.



El escolta Courtney Lee logró 19 tantos y el alero Zach Randolph y el base Mike Conley aportaron 15 cada uno para los Grizzlies.



Por los Trail Blazers (36-19), líderes en la División Noroeste y cuartos en la Conferencia Oeste, el ataque fue conducido por el base Damian Lillard, con 18 tantos. El alero Nicolás Batum logró doble-doble de 17 tantos y 10 rebotes y el base reserva Steve Blake aportó 13.



Ibaka, decisivo en el triunfo de los Thunder

Los Thunder de Oklahoma City, con la ayuda del ala-pívot hispano-congoleño, Serge Ibaka, mantuvieron su racha triunfal al imponerse 119-94 ante los Nuggets de Denver, a pesar de la ausencia del alero estrella Kevin Durant.



Ibaka volvió a tener protagonismo en el juego interior al aportar 20 puntos, ocho rebotes y ocho tapones, líder del equipo en esa faceta del juego, que ayudaron a los Thunder a conseguir el sexto triunfo consecutivo y el octavo en los últimos nueve partidos disputados.



El jugador internacional español disputó 26 minutos en los que anotó 10 de 18 tiros de campo, falló un intento de triple y no fue a la línea de personal.



Ibaka, que fue el segundo máximo encestador del equipo, empatado con el pívot suizo Enes Kanter, la última adquisición del equipo, que salió de titular, siempre impuso su dominio dentro de la pintura y ayudó a que los Thunder dominasen por completo los balones por alto al capturar 60 rebotes por 42 de los Nuggets.



Los Knicks de Calderón caen ante Cleveland

Si Gasol e Ibaka mantuvieron su protagonismo individual y disfrutaron de la victoria con sus respectivos equipos, el base extremeño José Manuel Calderón tuvo que vivir todo lo opuesto con los Knicks de Nueva York.



Calderón siguió de titular pero vio como su aportación de cuatro puntos no ayudó a que los Knicks cayesen derrotados de locales por 83-101 ante los Cavaliers de Cleveland. El base internacional español jugó 20 minutos en los que anotó 2 de 9 tiros de campo, falló un intento de triple, capturó dos rebotes y dio dos asistencias.



Una producción que no impidió la séptima derrota consecutiva de su equipo, la octava en los últimos 10 partidos disputados, que los mantuvieron con la peor marca de la liga (10-45).



Peores noticias recibió el ala-pívot Víctor Claver, que fue dado de baja por los Nuggets, el equipo al que había sido traspasado el pasado jueves por los Trail Blazers, con quienes jugó algo más de dos temporadas y media. Claver, de 26 años, que no tuvo ni la oportunidad de debutar con los Nuggets, según la normativa de la competición, desde ahora podrá ser reclamado por cualquier equipo NBA en las próximas 48 horas.



De no ser así, quedarán libres para fichar por cualquier franquicia, o podría regresar de nuevo al baloncesto español con equipos como el Real Madrid, FC Barcelona y Valencia Basquet que podrían estar interesados en sus servicios.